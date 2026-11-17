Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND phường Cửa Nam tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị trường học số Thành phố Hà Nội (HanoiSchool) giai đoạn 1. Đây là một bước triển khai cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số ngành giáo dục Thủ đô, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố năm 2026.

Từ nhiều phần mềm riêng lẻ đến nền tảng quản trị tích hợp

Thực tế, cùng với quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động quản lý tại các nhà trường ngày càng gắn với nhiều phần mềm và hệ thống dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, việc thiếu sự kết nối đồng bộ khiến thông tin còn phân tán, giáo viên phải thực hiện nhiều thao tác nhập liệu, cập nhật và tổng hợp báo cáo. Đây là một trong những vấn đề HanoiSchool hướng tới giải quyết.

Hà Nội từng bước xây dựng hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool.

Được xây dựng theo định hướng sử dụng thống nhất một nền tảng, HanoiSchool tích hợp các hoạt động quản lý nhà trường, tổ chức dạy và học, quản lý bán trú và điều hành giáo dục. Người dùng đăng nhập thông qua tài khoản iHanoi; mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ việc quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần, sau đó được chia sẻ và khai thác theo phân quyền. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin giữa các bộ phận, phần mềm, đồng thời tạo sự thống nhất trong quá trình quản lý.

Với giáo viên, những công việc thường xuyên như điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập được thực hiện trên cùng một hệ thống. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều phần mềm, giáo viên có thể thực hiện các nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất, qua đó giảm thời gian dành cho thao tác hành chính và thuận lợi hơn trong theo dõi quá trình học tập của học sinh.

Hệ thống cũng mở rộng tiện ích đối với phụ huynh. Thông qua thiết bị di động, phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn và tình hình bán trú của con em; đồng thời thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học. Việc kết nối thông tin giữa gia đình và nhà trường vì thế được thực hiện thuận tiện hơn.

Hệ thống HanoiSchool giai đoạn 1 được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý, HanoiSchool cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và công cụ theo dõi tình hình hoạt động giáo dục. Đây là nguồn thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, giúp giảm thời gian tổng hợp báo cáo định kỳ.

Triển khai thận trọng, lấy hiệu quả thực tế làm cơ sở mở rộng

Để hệ thống phát huy hiệu quả, Hà Nội đặt ra yêu cầu kế thừa các hệ thống và dữ liệu hiện có, bảo đảm hoạt động quản lý, dạy và học tại các nhà trường diễn ra liên tục. Việc ứng dụng nền tảng mới không được làm phát sinh những thao tác không cần thiết hoặc tạo thêm áp lực công việc cho giáo viên.

Đây là yêu cầu quan trọng bởi chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ giúp đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Nếu việc đưa thêm phần mềm vào sử dụng khiến giáo viên phải cập nhật cùng một thông tin trên nhiều hệ thống thì mục tiêu giảm tải hành chính khó đạt được.

Hà Nội sẽ triển khai thận trọng HanoiSchool, lấy hiệu quả thực tế làm cơ sở mở rộng.

Với HanoiSchool, việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng, tổ chức chia sẻ theo phân quyền được kỳ vọng khắc phục từng bước tình trạng này. Cùng với đó, hệ thống phải bảo đảm an toàn thông tin, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong giai đoạn đầu, thành phố triển khai giải pháp theo hình thức POC (Proof of Concept - chứng minh tính khả thi), nhằm kiểm nghiệm khả năng vận hành và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tế tại các cơ sở giáo dục. Hệ thống được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, tạo thuận lợi cho việc kết nối, tích hợp và mở rộng, đồng thời bảo đảm thành phố chủ động trong quản lý, khai thác và vận hành.

Theo kế hoạch, HanoiSchool giai đoạn 1 được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, bao gồm các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Trong tháng 12/2026, thành phố dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, tiếp nhận ý kiến từ các đơn vị sử dụng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành và xem xét phương án mở rộng triển khai trên toàn thành phố.

Trước đó, từ năm học 2026 - 2027, Hà Nội đã triển khai Hệ thống HanoiCheck để quản lý các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu của học sinh. Tuy nhiên, hoạt động quản trị nhà trường và tổ chức dạy, học vẫn được thực hiện trên nhiều phần mềm khác nhau, dẫn đến dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ.

Trên cơ sở kế thừa và phát triển từ HanoiCheck, HanoiSchool được xây dựng với bốn cấu phần chính, gồm: Quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và hệ thống bảng điều hành phục vụ công tác quản lý ở các cấp.