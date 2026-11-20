Từ vùng rau đến đơn hàng ổn định

Với rau xanh, thời gian bảo quản ngắn và sản lượng phụ thuộc mùa vụ, cách làm “sản xuất xong mới tìm đầu ra” dễ đẩy nông dân vào thế bị động. Hệ thống bán lẻ hiện đại lại yêu cầu giao hàng đúng thời điểm, đồng đều về quy cách, có hồ sơ an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Một hộ riêng lẻ khó bảo đảm tất cả điều kiện đó; HTX có thể tập hợp sản lượng, thống nhất quy trình và đứng ra thương lượng với nhà phân phối.

Văn Đức, xã Bát Tràng, là trường hợp đáng chú ý. Theo thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội công bố ngày 10/11/2026, địa bàn xã có hơn 323ha rau, tập trung chủ yếu tại vùng chuyên canh Văn Đức. Hoạt động kiểm soát vật tư đầu vào, quản lý dịch hại và ghi chép sản xuất đang được tăng cường để bảo đảm chất lượng từ đồng ruộng. Đây là điều kiện cần để đưa sản phẩm vào các kênh bán lẻ có yêu cầu nghiêm ngặt .

HTX rau Văn Đức cũng cấp nhiều mặt hàng cho thị trường (Ảnh TL)

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, cho biết với quy mô canh tác hơn 300ha, HTX đã hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định khoảng 2.300–2.400 tấn rau, củ mỗi năm. Theo nguồn tin này, việc chủ động ký hợp đồng cung ứng giúp nông sản của HTX đi trực tiếp vào siêu thị, hệ thống bán lẻ và các khu đô thị lớn tại Hà Nội, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào thương lái trung gian.

Con số 2.300 - 2.400 tấn/năm cần được hiểu là lượng tiêu thụ trong chuỗi liên kết do giám đốc HTX cung cấp, không phải tổng sản lượng của toàn vùng. Sự phân biệt ấy quan trọng: đánh giá hiệu quả HTX phải nhìn vào khối lượng thực hiện theo hợp đồng, giá bán và lợi ích thành viên, thay vì chỉ nêu diện tích canh tác hoặc khả năng sản xuất.

Tại Văn Đức, nông sản sau thu hoạch được sơ chế, đóng gói và gắn mã QR. Dữ liệu về ngày gieo trồng, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh và thời điểm thu hoạch được cập nhật để phục vụ truy xuất. Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết dữ liệu số của HTX đã được khởi tạo trên hệ thống check.hanoi.gov.vn, tích hợp thông tin thành viên, chứng nhận và hồ sơ an toàn thực phẩm.

Điểm mấu chốt không nằm ở việc có mã QR trên bao bì, mà ở độ tin cậy của dữ liệu. Khi từng hộ ghi chép đầy đủ, HTX có thể kiểm tra và đối chiếu lô hàng; ngược lại, nếu hồ sơ không phản ánh đúng thực tế, công cụ số khó bảo vệ uy tín sản phẩm. Tổ chức sản xuất theo chuỗi vì vậy đòi hỏi kỷ luật chung và cơ chế giám sát thường xuyên.

Liên minh HTX: Kết nối thị trường phải đi cùng nâng năng lực

Tại Tuần hàng kinh tế tập thể diễn ra từ ngày 8 đến 12/5/2026 ở phường Đại Mỗ, gần 100 HTX trong và ngoài thành phố tham gia giới thiệu hàng nghìn sản phẩm nông sản, OCOP và hàng làng nghề. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội, nhấn mạnh vai trò của các HTX trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho thành viên. Theo ông, Liên minh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

Việc tổ chức Tuần hàng là chương trình quan trọng nằm trong chuỗi các nội dung hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tổ chức trong năm 2026. (Ảnh: Ánh Dương)

Sự kiện không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng mà còn tạo không gian gặp gỡ doanh nghiệp, siêu thị và hệ thống phân phối. Tuy nhiên, số lượng gian hàng hay lượt khách tham quan chưa đủ chứng minh hiệu quả kinh tế. Điều đáng quan tâm sau mỗi chương trình là có bao nhiêu đối tác tiếp tục đặt hàng, hợp đồng được thực hiện ra sao và HTX có duy trì được nguồn cung ổn định hay không.

Ở một hoạt động khác trong năm 2026, ông Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố, xác định việc phát triển kênh bán hàng trực tuyến và thương mại điện tử là hướng cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị. Ngày 16/6, Liên minh tổ chức tập huấn cho các HTX về nội dung này, hướng tới tăng khả năng giới thiệu, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Thương mại điện tử mở thêm cơ hội nhưng cũng đòi hỏi HTX thay đổi cách vận hành. Bên cạnh chất lượng sản phẩm là năng lực quản lý tồn kho, đóng gói, xử lý đơn hàng, vận chuyển và chăm sóc khách hàng. Với nông sản tươi, chi phí giao hàng và tỷ lệ hoàn trả có thể làm giảm lợi nhuận nếu HTX thiếu phương án logistics phù hợp.

Chiều 16/11/2026, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa VII (nhiệm kỳ 2025-2030), đánh giá công tác 10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm; tiếp tục lấy ý kiến về Dự thảo Đề án Phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị đã thông tin, trong 10 tháng đầu năm, Liên minh HTX Hà Nội đã chủ trì hoặc phối hợp tổ chức gần 20 chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ cho 942 lượt HTX với hơn 3.000 sản phẩm. Đây là số lượt tham gia các chương trình, không phải 942 HTX riêng biệt và cũng chưa đồng nghĩa với số hợp đồng tiêu thụ được ký kết.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Thành cho biết Liên minh tổ chức 37 hội nghị tuyên truyền về Luật HTX, kế toán và kê khai thuế, cùng 39 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 2.270 học viên trong 10 tháng. Những hoạt động bồi dưỡng này có ý nghĩa thiết thực bởi quản trị tài chính, hồ sơ pháp lý và kỹ năng thương mại là điều kiện để HTX làm việc chuyên nghiệp với doanh nghiệp phân phối.

Giữ được quầy hàng mới là thước đo

Thực tế từ Văn Đức cho thấy vai trò của HTX không dừng ở khâu tập hợp rau sau thu hoạch. Đơn vị phải điều phối vùng trồng, theo dõi chất lượng, sơ chế, đóng gói và tổ chức giao hàng. Sự chủ động đó tạo nền tảng để tiếp cận các kênh tiêu thụ ổn định hơn, song vẫn cần được củng cố bằng hợp đồng minh bạch về giá, khối lượng, tiêu chuẩn tiếp nhận và thời hạn thanh toán.

Bài toán đặt ra không chỉ cho HTX mà còn cho hệ thống hỗ trợ. Xúc tiến thương mại cần được nối tiếp bằng tư vấn hoàn thiện hồ sơ chất lượng, thiết kế bao bì, đào tạo nhân lực, kết nối logistics và theo dõi kết quả sau hội chợ. Một HTX có thể được giới thiệu tới nhiều đối tác nhưng nếu không đáp ứng được lịch giao hoặc yêu cầu kiểm nghiệm, cơ hội vẫn khó chuyển thành doanh thu bền vững.

Tại hội nghị tháng 11/2026, ông Nguyễn Mạnh Huy, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội, xác định nhiệm vụ tiếp tục tham mưu chính sách phát triển kinh tế tập thể, triển khai hỗ trợ HTX, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên và mở rộng liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các HTX, các địa phương [4]. Đây là định hướng đáng chú ý trong bối cảnh liên kết thị trường đòi hỏi cả nguồn lực, năng lực quản trị lẫn sự phối hợp giữa các chủ thể.

Ông Nguyễn Mạnh Huy, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội. (ảnh TL)

Để đánh giá thực chất hiệu quả, cần quan tâm tỷ lệ hàng tiêu thụ qua hợp đồng, tỷ lệ bị trả lại, chi phí sơ chế và vận chuyển, thời gian thanh toán, thu nhập thực nhận của thành viên. Những chỉ tiêu này phản ánh khả năng “giữ quầy hàng” rõ hơn số lần tham gia hội chợ hay số lượng sản phẩm được trưng bày.

Từ một vùng rau có truy xuất nguồn gốc đến những chương trình xúc tiến thương mại quy mô thành phố, Hà Nội đang có các điều kiện để thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản HTX. Song bước chuyển quyết định vẫn nằm ở năng lực biến kết nối thành đơn hàng thường xuyên. Khi HTX làm chủ quy trình, Liên minh hỗ trợ đúng nhu cầu và nhà phân phối chia sẻ trách nhiệm hợp đồng, nông sản mới có thể đứng vững trên thị trường hiện đại.