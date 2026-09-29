Hà Nội: Đưa nền tảng số về làng, bứt phá xây dựng nông thôn mới

Cán bộ thôn Hồng Kỳ, xã Trung Giã (Hà Nội) hướng dẫn người dân cách sử dụng ứng dụng eTax Mobile, iHanoi và khai báo làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: LÊ TRƯỜNG)

Luồng gió mới mang tên “Thôn số”

Trước đây, khi có việc gì cần kiến nghị hay thắc mắc về thủ tục hành chính, ông Nguyễn Duy Câu, người dân thôn Hồng Kỳ (xã Trung Giã), phải đạp xe lên tận trụ sở Ủy ban nhân dân xã để giải quyết. Việc này làm mất khá nhiều thời gian và công sức đi lại. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay, sau khi được cán bộ thôn hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng iHanoi, ông Câu chỉ cần ngồi ở nhà, thực hiện vài thao tác trên điện thoại thông minh là đã có thể giải quyết được công việc.

Với phương châm "chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm", thời gian qua, xã Trung Giã đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán quản lý tại cơ sở. Tính đến nay, toàn xã đã thành lập thành công 16 nhóm cộng đồng “Thôn số” trên nền tảng ứng dụng iHanoi.

Ứng dụng này đã mang lại những chuyển biến tích cực, giúp việc thông tin, tuyên truyền và kết nối giữa chính quyền cơ sở với người dân trở nên thuận tiện hơn. Nhờ đó, người dân đã từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin trên môi trường số và tham gia các hoạt động của thôn qua nền tảng trực tuyến.

Sự ra đời của “Thôn số” đã thổi một luồng gió mới vào công tác quản trị cơ sở, tác động trực tiếp đến tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Lê Anh Trường, Trưởng thôn Hồng Kỳ cho biết, “Thôn số” đã góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến người dân.

Những công việc như thông báo lịch họp, lịch làm việc, vận động quyên góp, tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm hay triển khai các phong trào của thôn đều được thực hiện nhanh gọn, thuận tiện hơn rất nhiều. Qua đó, giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin, tích cực tham gia các hoạt động chung, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của thôn.

Theo ông Lê Anh Trường, “Thôn số” còn là công cụ hỗ trợ thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các tiêu chí về môi trường, hạ tầng và chuyển đổi số. Thông qua nền tảng số, người dân có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa phương. Việc công khai thông tin, tăng cường tương tác giữa cán bộ thôn và người dân cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo sự đồng thuận và huy động sức dân trong thực hiện các công trình, phần việc chung.

Xây dựng nền tảng "Thôn thông minh"

Cùng với “Thôn số”, một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại Trung Giã là kế hoạch phát triển mô hình “Nhà văn hóa số” tại tất cả các thôn. Mục tiêu là đưa các nhà văn hóa truyền thống trở thành những trung tâm sinh hoạt cộng đồng số.

Theo Ủy ban nhân dân xã Trung Giã, địa phương phấn đấu 100% nhà văn hóa sẽ được phủ sóng wi-fi miễn phí, lắp đặt camera an ninh, trang bị máy tính, máy in, máy quét và tích hợp mã QR tra cứu thông tin. Đặc biệt, xã Trung Giã đang từng bước xây dựng thư viện số với tối thiểu 200 đầu sách điện tử tại mỗi điểm.

Tại các “Nhà văn hóa số” này, mỗi tháng địa phương đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 4 buổi hỗ trợ công dân số. Người dân sẽ được "cầm tay chỉ việc" cách sử dụng VNeID, iHanoi, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, cũng như trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên mạng Internet.

Có thể khẳng định, sự kết hợp đồng bộ giữa “Thôn số” và “Nhà văn hóa số” đang góp phần quan trọng giúp xã Trung Giã hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để hình thành các "Thôn thông minh", thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh mẽ, hướng tới một diện mạo nông thôn Trung Giã hiện đại, văn minh và kết nối chặt chẽ trong giai đoạn đến năm 2030.

Những kết quả bước đầu tại cơ sở như xã Trung Giã đang đóng góp tích cực vào bức tranh chung của Thủ đô.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, thành phố phấn đấu đến năm 2030, sẽ có khoảng 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 20% số xã đạt nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, thành phố hướng đến nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 135 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%...