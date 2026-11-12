Hà Nội đưa nền tảng du lịch thông minh tích hợp AI vào vận hành từ 13/11

Nền tảng số văn hóa - du lịch Hà Nội sẽ được giới thiệu và đưa vào vận hành ngày 13/11, tích hợp trên ứng dụng iHanoi, ứng dụng di động và nền tảng web.

Thay vì tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn, người dùng có thể tra cứu điểm tham quan, di tích, địa điểm ăn uống, lưu trú, sự kiện và tour du lịch trên cùng một hệ thống.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nền tảng hiện cung cấp dữ liệu về 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng; 146 điểm di sản văn hóa; 20 làng nghề truyền thống cùng nhiều địa điểm kiến trúc, sinh thái, mua sắm và giải trí.

Mỗi điểm đến có thông tin khái quát, hình ảnh, giá vé, các lưu ý cần thiết và hướng dẫn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc giao thông công cộng.

Hệ thống cũng cập nhật thông tin về 113 khách sạn, các loại hình căn hộ, homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch. Trong đó, 30 hành trình trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực và sinh thái ven đô được xây dựng kèm lịch trình và dự toán chi phí để du khách tham khảo.

Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng hình ảnh, thông tin khái quát, giá vé, những lưu ý cần thiết và hướng dẫn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc giao thông công cộng.

AI gợi ý lịch trình, bản đồ số hỗ trợ tìm tiện ích

Một trong những tính năng đáng chú ý là trợ lý AI hỗ trợ du khách xây dựng lịch trình theo thời gian và nhu cầu cá nhân.

Hệ thống có thể tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh, gợi ý hành trình trong khoảng 3 tiếng, nửa ngày, một ngày hoặc tour đêm.

Dựa trên vị trí của người dùng, nền tảng có thể đề xuất điểm đến tiếp theo và tuyến di chuyển phù hợp. Công nghệ nhận diện địa điểm qua camera cũng được tích hợp để hỗ trợ tìm hiểu thông tin về công trình, di tích và không gian văn hóa trong quá trình tham quan.

Bản đồ số được xây dựng theo hướng phục vụ trực tiếp nhu cầu di chuyển của du khách. Tọa độ GPS tại các di tích được chuẩn hóa theo vị trí cổng đón khách thực tế nhằm hạn chế tình trạng chỉ dẫn sai địa điểm.

Trên bản đồ, người dùng có thể tra cứu trạng thái mở hoặc đóng cửa của điểm tham quan, đồng thời tìm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm xe buýt, ATM và cơ sở y tế trong bán kính từ 500m - 1km.

Hệ thống cũng hỗ trợ tra cứu các khu vực có nguy cơ ngập, vị trí bệnh viện, đồn công an và các tuyến metro.

Theo thông tin giới thiệu, nền tảng có chế độ sử dụng ngoại tuyến trong trường hợp không có kết nối Internet, phục vụ một số nhu cầu tìm đường và tra cứu thông tin khi di chuyển.

Dữ liệu trên hệ thống được chia thành ba cấp độ gồm thông tin do thành phố xác nhận, thông tin do điểm đến cung cấp và nội dung do cộng đồng giới thiệu, giúp người dùng nhận biết nguồn dữ liệu.

Ngoài các tiện ích du lịch, bản đồ hỗ trợ tra cứu khu vực có nguy cơ ngập lụt, vị trí bệnh viện, đồn công an và các tuyến metro.

Từ tra cứu thông tin đến hỗ trợ tổ chức chuyến đi

Ngoài tra cứu điểm đến, nền tảng được thiết kế để kết nối thêm các tiện ích phục vụ chuyến đi như đặt bàn, đặt phòng, mua tour và sử dụng vé điện tử tích hợp mã QR.

Các chuyên mục “Hôm nay Hà Nội có gì?” và “Lần đầu đến Hà Nội” cung cấp thông tin về sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa và các gợi ý dành cho du khách lần đầu tới Thủ đô.

Một số điểm đến được giới thiệu bằng công nghệ thực tế ảo 360 độ, giúp người dùng xem trước không gian và cảnh quan trước khi lựa chọn lịch trình.

Nền tảng còn bố trí nút hỗ trợ khẩn cấp SOS trên giao diện, cho phép kết nối đường dây nóng và truyền tọa độ thông qua iHanoi.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, mã QR được triển khai tại 1.445 điểm, cùng sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt để người dùng truy cập nhanh thông tin du lịch.

Việc tập hợp dữ liệu về điểm đến, giao thông, lưu trú và dịch vụ trên một nền tảng có thể giúp du khách giảm thời gian tìm kiếm và chủ động hơn khi xây dựng hành trình.

Tuy nhiên, giá trị thực tế của nền tảng sẽ phụ thuộc vào mức độ cập nhật dữ liệu, độ chính xác của thông tin và khả năng kết nối thực chất với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Lễ ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch Hà Nội dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 13/11 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.