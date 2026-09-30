Hà Nội đưa Luật Việc làm vào cuộc sống

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Sở Nội vụ kết hợp trực tuyến tới 126 điểm cầu tại các xã, phường, thu hút đông đảo lãnh đạo cơ sở, cán bộ chuyên trách và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh: Luật Việc làm năm 2025 cùng hệ thống các Nghị định hướng dẫn thi hành như Nghị định số 318/2025/NĐ-CP về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP về hỗ trợ tạo việc làm và việc làm công, Nghị định số 352/2025/NĐ-CP về dịch vụ việc làm và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp, đã tạo dựng hành lang pháp lý toàn diện, đáp ứng đòi hỏi đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu. Ảnh: Toàn Mạnh

Là trung tâm lớn với quy mô lực lượng lao động dồi dào và thị trường linh hoạt, việc đưa các quy định này vào thực tiễn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chính quyền cấp xã đóng vai trò cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến tận tay người dân và doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra cho đội ngũ công chức địa phương lúc này không dừng lại ở mức nắm quy định mà cốt lõi là phải hiểu đúng bản chất, hướng dẫn đúng quy trình và thực thi chuẩn xác.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực nhất, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tây Nam đề nghị đại biểu các cấp tập trung nắm sâu những điểm mới gắn liền với thẩm quyền, quy trình giải quyết và chuẩn kết quả của chính quyền cơ sở.

Cán bộ địa phương phải coi công tác đăng ký và quản lý dữ liệu lao động là nhiệm vụ đột phá, quyết tâm hoàn thiện nguồn dữ liệu theo phương châm “đúng - đủ - sạch - sống” để kết nối thông suốt với Cổng Thông tin việc làm thành phố.

Cùng với đó, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý thuần túy sang phục vụ, chủ động hỗ trợ kịp thời cho các nhóm lao động yếu thế, bộ đội xuất ngũ và người mất việc.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã quán triệt về Luật Việc làm năm 2025 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Báo cáo viên phân tích sâu khung chính sách tổng thể, làm rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc tổ chức thu thập, rà soát, đối soát và cập nhật thông tin người lao động trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện Phòng Việc làm và An toàn lao động (Sở Nội vụ) đã hướng dẫn trình tự thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo nghề, tiếp nhận và xác thực hồ sơ hỗ trợ chi phí học nghề cho lao động nông thôn.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã trình bày chuyên đề về mạng lưới dịch vụ việc làm, hoạt động của các sàn giao dịch việc làm định kỳ và lưu động, cùng phương thức phối hợp kết nối cung - cầu lao động trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Toàn Mạnh

Để các quy định mới nhanh chóng phát huy hiệu lực, lãnh đạo Sở Nội vụ yêu cầu đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm phải chủ động rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, xác định rõ quy trình xử lý, đơn vị phối hợp và kết quả đầu ra, kiên quyết chấm dứt tình trạng triển khai tùy tiện, thiếu thống nhất.

Cùng với đó, nhiệm vụ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu lao động trên địa bàn phải được tiến hành khẩn trương và liên tục, bởi chỉ khi dữ liệu chính xác thì công tác điều hành an sinh xã hội mới trúng và đúng.

Đối với những vướng mắc mới phát sinh vượt thẩm quyền hoặc chưa có hướng dẫn rõ ràng, các xã, phường cần kịp thời tổng hợp gửi về Sở Nội vụ để được giải đáp, báo cáo cấp trên xử lý, không để công việc bị ách tắc.