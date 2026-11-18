Tập trung đào tạo các nhóm có nguy cơ cao

Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát giao thông phát động, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cơ sở giáo dục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho người dân.

Thay vì chỉ tập trung phổ biến các quy định pháp luật, chương trình được tổ chức theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đưa nội dung đào tạo đến từng nhóm đối tượng, phù hợp với đặc điểm và tình hình tham gia giao thông tại mỗi địa bàn.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn.

Đáng chú ý, chiến dịch hướng đến những nhóm người có nguy cơ cao khi tham gia giao thông, gồm người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm; người trong độ tuổi từ 30 đến 50; người thường xuyên vi phạm giao thông hoặc bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; thanh, thiếu niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp.

Để xác định đúng đối tượng cần đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã và các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu tai nạn giao thông, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện và tình hình xử lý vi phạm. Từ đó, lực lượng chức năng lựa chọn địa bàn, nhóm đối tượng ưu tiên, xây dựng nội dung hướng dẫn phù hợp với thực tế.

Tại các cơ sở giáo dục, chương trình được lồng ghép với hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Học sinh được phổ biến quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, điều kiện của người lái xe, đồng thời hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp trên đường.

Trong khi đó, tại các khu dân cư, nội dung đào tạo được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, phối hợp với tổ chức đoàn thể để tiếp cận người dân. Đối với doanh nghiệp, lực lượng chức năng chú trọng nhóm lao động thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy trong quá trình làm việc.

Chú trọng thực hành, nâng cao khả năng xử lý tình huống

Một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch là chuyển từ việc tiếp nhận kiến thức sang rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện thực tế.

Người tham gia được hướng dẫn các quy tắc giao thông, kỹ năng quan sát, phán đoán tình huống, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng và xử lý những tình huống bất ngờ. Đây đều là những kỹ năng cần thiết, giúp người điều khiển phương tiện chủ động hơn trước các nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Học sinh được phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đặc biệt, học viên được hướng dẫn thực hành 11 tình huống trong bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1. Thông qua việc trực tiếp điều khiển phương tiện dưới sự hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông, người tham gia có điều kiện rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, phối hợp thao tác, làm chủ tay lái và xử lý các bài tập kỹ thuật.

Việc thực hành không chỉ giúp người dân củng cố kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn góp phần hình thành phản xạ cần thiết khi tham gia giao thông trong điều kiện thực tế.

Với nhóm người từ 30 đến 50 tuổi, chương trình tập trung củng cố những kỹ năng cơ bản, nâng cao khả năng quan sát và xử lý tình huống trong quá trình di chuyển. Đây là nhóm đối tượng có tần suất sử dụng phương tiện lớn, thường xuyên tham gia giao thông phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Đối với thanh, thiếu niên, việc đào tạo còn hướng đến nâng cao nhận thức về trách nhiệm chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện. Qua đó, góp phần ngăn ngừa tình trạng vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh, đồng thời nâng cao vai trò phối hợp của gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở trong thời gian thực hiện chiến dịch đến hết năm 2026.

Thông qua cách làm linh hoạt, tập trung vào từng nhóm đối tượng và tăng cường thực hành, chiến dịch hướng tới mục tiêu giúp người dân không chỉ hiểu luật mà còn biết cách điều khiển phương tiện an toàn, chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn. Qua đó, từng bước xây dựng thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.