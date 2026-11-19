Ngày 19/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Sóc Sơn, Kim Anh, Nội Bài, Đa Phúc, Trung Giã, Quang Minh, Tiến Thắng, Yên Lãng.

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là kiện toàn hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy tăng trưởng, quản lý quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai và xử lý vấn đề dân sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với 8 xã phía Bắc Thủ đô.

Đối với xã Quang Minh, 10 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã ước đạt 11,0%, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 69.746 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 113% dự toán thành phố và HĐND xã giao. Dự kiến nguồn thu ngân sách năm 2027 trên địa bàn đạt 5.058 tỷ đồng, tăng 155% so dự toán giao năm 2026, trong đó, thu từ đất 3.900 tỷ đồng.

Kinh tế xã Tiến Thắng duy trì tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm 10 tháng ước đạt 6.137 tỷ đồng, tăng 9,9%. Thu nhập bình quân ước đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng. Tổng giá trị sản phẩm cả năm ước đạt 7.365 tỷ đồng; xã tiếp tục phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị 8 xã tập trung thực hiện nhanh việc lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của xã. Việc lập quy hoạch cần phát huy các thế mạnh của từng địa phương, từ đó đưa ra định hướng cho quy hoạch.

Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị các xã tập trung đầu tư và kết nối hạ tầng nhằm kêu gọi đầu tư. Đồng thời các địa phương cần quan tâm đến công tác hạch toán và có kế hoạch thu hồi vốn sau đầu tư nhằm tăng thu ngân sách, tăng thu nhập của người dân.

Đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn các xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở ngành, UBND thành phố cần chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Thành ủy đã thống nhất xác định khu vực 8 xã trên là không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Quy hoạch của khu vực không chỉ của các xã hay gắn với cả thành phố mà phải xác định đây là quy hoạch liên tỉnh, liên vùng.

Bí thư Hà Nội kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị đa mục tiêu phía Bắc Thủ đô.

Các xã cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hạ tầng đã được thành phố quyết định đầu tư; có lộ trình đào tạo, chủ động chuyển đổi việc làm cho nhân dân để hội nhập với tiến trình đô thị hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng đề nghị UBND Thành phố, các sở ngành và 8 xã quan tâm giải quyết một số vấn đề về nước sạch, chống ngập và tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường…

Đối với những nội dung các xã đã đề xuất, kiến nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ghi nhận đầy đủ và cam kết sẽ giải quyết tất cả những đề xuất, kiến nghị; từ đó cùng chung tay xây dựng, phát triển khu vực 8 xã.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, khu vực phía Bắc Thủ đô hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một cực phát triển năng động. Để tạo ra tăng trưởng, điều quyết định là năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền 8 xã để có kết quả cụ thể.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, các sở, ngành liên quan bắt tay ngay vào công việc. “Với tinh thần đó, tôi tin tưởng 8 xã sẽ phát huy tốt tiềm năng, tạo được chuyển biến thực chất, biến những nội dung được thống nhất hôm nay thành kết quả cụ thể trong các tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề để phát triển cho cả khu vực phía Bắc, đóng góp vào phát triển của Thủ đô”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.