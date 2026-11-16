Hà Nội: Đưa khối thép 62 tấn lên cao hơn 18m, lắp vòm cầu Trần Hưng Đạo

Hơn 70 công nhân lắp dựng đốt vòm thép 62 tấn

Chiều 16/11, tại công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo, hơn 70 công nhân cùng hệ thống cần cẩu trọng tải lớn được huy động lắp dựng đốt vòm thép nặng 62 tấn tại nhịp TC1-TC4.

Đây là một trong những cấu kiện có trọng lượng lớn nhất thuộc hạng mục vòm thép của cầu chính. Đốt thép được vận chuyển bằng sà lan đến vị trí thi công, sau đó sử dụng hệ thống cần cẩu nâng lên độ cao hơn 18m giữa sông Hồng để lắp đặt vào kết cấu vòm cầu.

Nhà thầu nâng đốt vòm thép nặng 62 tấn lên với độ cao hơn 18 mét giữa sông Hồng để chuẩn bị ghép nối.

Quá trình lắp dựng đòi hỏi độ chính xác cao. Trên hệ thống kết cấu ở độ cao hơn 18m, các công nhân phải phối hợp căn chỉnh từng chi tiết, bảo đảm các cấu kiện khớp nối đúng vị trí và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo phương án thi công, mỗi nhịp cầu có 18 đốt vòm thép, trọng lượng mỗi cấu kiện dao động từ 25-62 tấn. Các cấu kiện được sản xuất tại Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển kết hợp bằng đường bộ và đường thủy đến công trường.

Công tác lắp dựng được thực hiện bằng phương pháp cẩu lắp trên hệ đà giáo cố định. Mỗi nhịp huy động khoảng 70 công nhân cùng 8 cần cẩu lớn có tải trọng từ 100-500 tấn. Thời gian thi công hạng mục này dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng đối với 2 nhịp.

Để kiểm soát chất lượng, nhà thầu sử dụng máy toàn đạc có độ chính xác cao và công nghệ quét 3D nhằm kiểm tra hình học kết cấu, bảo đảm các cấu kiện được ghép nối chính xác. Công tác an toàn lao động được phổ biến, huấn luyện theo từng ca làm việc; quá trình cẩu lắp được kiểm soát theo từng mã cấu kiện.

Ông Trần Văn Phương (quê Nghệ An), công nhân thi công cầu Trần Hưng Đạo cho biết, mỗi ngày ông làm việc tại công trường khoảng 10 tiếng, gồm 8 tiếng ca chính và 2 tiếng tăng ca. Những ngày đầu làm việc cùng các công nhân ở độ cao hơn 18m giữa sông Hồng, ông khá lo lắng, không dám nhìn xuống mặt nước. Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng gắn bó, ông dần quen với công việc. Trước mỗi ca làm việc, công nhân đều được tập huấn, phổ biến các quy định về an toàn lao động.

Phấn đấu hoàn thành 4 nhịp cầu thép trước Tết Nguyên đán 2027

Trao đổi tại công trường, ông Trần Trọng Huy - Phó giám đốc Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) cho biết, sau hơn một năm khởi công, phần dầm cầu đã được lắp đặt từ khoảng 2 tháng trước. Việc bắt đầu lắp dựng các đốt vòm thép đánh dấu bước chuyển quan trọng trong thi công kết cấu cầu chính.

Theo thiết kế, cầu Trần Hưng Đạo có 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m. Mỗi nhịp bố trí 18 đốt vòm thép, chia đều hai bên với 9 đốt mỗi bên. Toàn bộ kết cấu cầu sử dụng khoảng 26.000 tấn thép.

Các công nhân, kỹ thuật căn chỉnh để chính xác từng chi tiết sau khi nâng lên với độ cao phù hợp để ghép đốt vòm thép

Về tiến độ, ông Huy cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng sản lượng thi công dự án đạt gần 55%. Trước Tết Nguyên đán 2027, nhà đầu tư và các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành 4 nhịp cầu thép; sau Tết tiếp tục hoàn thành 2 nhịp còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong quý II/2027, chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Sau khi hoàn thành lắp dựng đốt vòm thép tại nhịp TC1-TC4, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lắp dựng các đốt vòm tại nhịp 3, các đốt dầm tại nhịp 2, đồng thời chuẩn bị điều kiện thi công nhịp 1 và nhịp 4. Tại phần cầu dẫn, công tác đúc dầm trên đà giáo ở cầu dẫn và cầu nhánh cũng được triển khai song song.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Nhà đầu tư là liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thuộc Tập đoàn Sun Group). Công trình có chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Tổng mức đầu tư dự án gần 8.000 tỷ đồng. Cầu được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới. Điểm nhấn kiến trúc là hệ vòm thép mang triết lý vô cực, với những đường cong uốn lượn như ngọn sóng trên sông Hồng. Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ góp phần tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng.