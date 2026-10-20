Hà Nội đưa hàng thủ công mỹ nghệ tiếp cận thị trường Hồng Công (Trung Quốc)

Đoàn tham gia hội chợ Mega Show Part I 2026 của thành phố Hà Nội cùng các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: NT)

Tham gia Mega Show Part I 2026, khu quảng bá của thành phố Hà Nội có 20 gian hàng, được thi công, trang trí bắt mắt, tạo sự thống nhất về bố cục, đẹp về thẩm mỹ nhằm thu hút đông đảo khách tham quan; đồng thời, quảng bá hình ảnh về Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.

Các doanh nghiệp đã tham gia trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương trực tiếp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống, quà tặng của làng nghề Hà Nội như sơn mài, gốm sứ, mây tre đan, thêu, lụa...

Các gian hàng cũng trưng bày xen kẽ các catalogue, tờ rơi, cardvisit của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề không tham gia hội chợ.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, khu gian hàng của thành phố Hà Nội dự kiến đón tiếp hơn 2.500 lượt khách hàng, nhà nhập khẩu đến tham quan, giao dịch, tạo cơ hội kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó, đoàn công tác gặp gỡ, làm việc với Tập đoàn ComAsia Limited của Hồng Công (Trung Quốc) để trao đổi kinh nghiệm, phương thức tổ chức hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ; thảo luận, phối hợp mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ được tổ chức hằng năm tại Hà Nội.

Đoàn cũng tiến hành trao đổi với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Công (Trung Quốc), đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Nội trong việc quảng bá, kết nối giao thương với các nhà nhập khẩu ở Hồng Công (Trung Quốc).

Theo Sở Công thương Hà Nội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ làng nghề được lựa chọn là các đơn vị có đăng ký kinh doanh, trực tiếp đầu tư sản xuất tại các xã của thành phố, có tiềm năng thế mạnh xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, còn có khả năng đàm phán, giao dịch trực tiếp với các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các đơn vị tham gia các chương trình, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 100% chi phí liên quan thuê gian hàng, thiết kế, thi công tổng thể khu gian hàng; hỗ trợ chi phí tổ chức, quản lý chương trình và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Khu gian hàng của thành phố Hà Nội tại hội chợ Mega Show Part I 2026. (Ảnh: NT)

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Đức Hải nhấn mạnh, việc tổ chức đoàn tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ năm 2026 tại Hồng Công (Trung Quốc) nhằm thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm khách hàng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm.

Vì là hội chợ có lịch sử lâu đời (từ năm 1992), quy mô lớn trên thế giới nên đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Hà Nội tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu Việt, giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu thủ công mỹ nghệ, quà tặng, đồ chơi, hàng gia dụng có khả năng phát triển thị trường tại Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc).

Qua đó, cũng giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung tới các đối tác nước ngoài, góp phần thúc đẩy mạng lưới tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ tại thị trường này và các nước khác trên thế giới.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các thị trường xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm này hồi phục và tăng trưởng bình quân hai con số trong thời gian tới.

Hội chợ Mega Show Part I 2026 là một trong những hội chợ quốc tế thường niên chuyên ngành thủ công mỹ nghệ có quy mô lớn trên thế giới, đồng thời, cũng là nơi tìm kiếm nguồn hàng lớn và quan trọng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội chợ thu hút hơn 30.000 nhà nhập khẩu trên toàn cầu đến giao thương, hợp tác kinh doanh ký kết hợp đồng trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.