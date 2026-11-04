Hà Nội đưa hai biệt thự 68B Trần Hưng Đạo và 62 Nguyễn Du ra khỏi nhóm 1

Ngày 4/11, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung do UBND TP trình, báo cáo, trong đó có việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND TP.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, danh mục biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 gồm 222 biệt thự nhóm 1 và 356 biệt thự nhóm 2.

Qua rà soát, UBND TP xác định có 2 biệt thự không còn đáp ứng tiêu chuẩn phân loại nhóm 1, gồm biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du. Hai biệt thự này đã xuống cấp, hiện chỉ đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn nêu, việc điều chỉnh danh mục thuộc thẩm quyền của UBND TP theo Luật Thủ đô năm 2026. Tuy nhiên, nội dung này có tính chất đặc thù, liên quan đến bảo tồn các giá trị kiến trúc, lịch sử trong quá trình cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, UBND TP đã chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐND thành phố, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm khách quan trong quá trình xem xét và tổ chức thực hiện.

Thẩm tra đề xuất trên, Ban Đô thị, HĐND TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo rà soát tổng thể các công trình kiến trúc có giá trị, đánh giá sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch cấp dưới, làm cơ sở quản lý, bảo tồn.

Ban Đô thị đồng thời đề nghị UBND TP ban hành quy định về yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị, trong đó quy định rõ tiêu chí, trình tự đưa công trình vào hoặc ra khỏi danh mục, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Các cơ quan chuyên môn cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt danh mục di sản, khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị theo thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết chung về việc thống nhất nội dung liên quan đến việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954. Ảnh: Quang Thái

Theo Điều 123 Luật Nhà ở năm 2023, biệt thự nhóm 1 gồm các công trình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; hoặc có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ do hội đồng có thẩm quyền xác định, lập danh sách trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Biệt thự nhóm 2 là những công trình không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử. Trong khi đó, biệt thự nhóm 3 là những công trình không thuộc hai nhóm trên.

Luật Nhà ở năm 2023 cũng quy định việc quản lý, sử dụng, bảo trì và cải tạo nhà biệt thự phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; trường hợp biệt thự có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đáng chú ý, đối với biệt thự nhóm 1, phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, bao gồm hình dáng kiến trúc, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao công trình. Đối với biệt thự nhóm 2, phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.