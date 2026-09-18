Hà Nội: Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân qua mô hình 'Nhà họp số'

Người dân sử dụng mã QR để tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 18/9, phường Cầu Giấy (Hà Nội) ra mắt và vận hành mô hình “Nhà họp số," hướng tới đưa hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và kết nối điều hành đến gần khu dân cư, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số thuận tiện hơn ngay tại nơi sinh sống.

Lễ ra mắt được tổ chức tại điểm sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 2, số 122-124 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy.

Tại chương trình, phường vận hành kết nối họp trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân phường tới điểm cầu tổ dân phố số 2 và tổ dân phố số 23; đồng thời tổ chức để người dân trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính tại “Nhà họp số."

Theo Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy, mô hình được triển khai từ yêu cầu đưa chuyển đổi số đến gần người dân, nhất là hỗ trợ những người chưa thành thạo công nghệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trước khi triển khai, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo khảo sát hiện trạng hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn, từ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối internet đến khả năng khai thác tại từng địa điểm.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân phường ban hành Kế hoạch số 212 ngày 5/6/2026 về triển khai mô hình “Nhà họp số.”

Thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tại các nhà văn hóa, internet được lắp đặt; máy tính, máy in, thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến được đưa về các tổ dân phố. Cùng với đầu tư hạ tầng, phường thành lập 27 tổ chuyển đổi số cộng đồng; tổ chức tập huấn kỹ năng số trực tiếp trên máy tính cho 100% cán bộ cơ sở và 100% thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng, trong đó có kỹ năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo phương án triển khai, 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng được trang bị thiết bị tại nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng để phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại các tổ dân phố.

Người dân tại đây được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ, sử dụng tài khoản điện tử, tiếp cận các nền tảng số và thực hiện những thao tác số thiết yếu.

Để hỗ trợ người dân, các tổ chuyển đổi số cộng đồng bố trí lịch trực tại các điểm. Lịch trực được đăng ký với phường và thông báo tới người dân để thuận tiện tiếp cận, nhận hướng dẫn khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như các hoạt động chuyển đổi số.

Một chức năng khác của “Nhà họp số” là từng bước đổi mới phương thức kết nối, điều hành giữa phường và cơ sở. Trước mắt, hai phòng họp giao ban trực tuyến được triển khai tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 2 và Nhà văn hóa tổ dân phố số 23.

Đại biểu và người dân trải nghiệm các thiết bị, tiện ích tại mô hình “Nhà họp số” phường Cầu Giấy. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo đại diện phường Cầu Giấy, đây là hai tổ dân phố có khoảng cách đến trụ sở phường xa nhất, được lựa chọn để thí điểm vận hành, đánh giá hiệu quả.

Việc kết nối trực tuyến giúp cán bộ cơ sở giảm thời gian phải di chuyển tới trụ sở phường, nhất là trong những ngày thời tiết không thuận lợi. Mô hình cũng mở rộng khả năng kết nối người dân trong một số hoạt động tại cơ sở.

Theo đại diện phường Cầu Giấy, hội trường của phường có sức chứa khoảng 300 đại biểu. Khi có thể kết nối từ phường tới các "Nhà họp số" tại tổ dân phố, những hoạt động như học nghị quyết, tiếp xúc cử tri có điều kiện để đông đảo người dân tham gia hơn. Việc ứng dụng công nghệ tại cơ sở cũng được phường đặt trong bối cảnh sắp xếp tổ dân phố, khi số hộ dân tại các tổ tăng lên.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết để mô hình đi vào thực tế, đầu tư hạ tầng phải đi cùng chuẩn bị nhân sự, trang bị thiết bị phải gắn với tổ chức vận hành và chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực của người dân.

Các tổ dân phố, tổ chuyển đổi số cộng đồng xác định “Nhà họp số” được bàn giao không chỉ để quản lý thiết bị mà phải tổ chức hoạt động và phục vụ người dân; chủ động duy trì hoạt động theo lịch, khai thác đúng công năng thiết bị, thường xuyên hỗ trợ người dân và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Các phòng, ban chuyên môn của phường tiếp tục đồng hành với tổ dân phố, theo sát quá trình vận hành, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và nâng cao kỹ năng số cho lực lượng cơ sở.

Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy tiếp tục lắng nghe ý kiến, đánh giá hiệu quả và từng bước hoàn thiện mô hình theo hướng thiết thực, dễ sử dụng, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.../.