Hà Nội đưa dịch vụ công đến tận nhà, tri ân thân nhân liệt sĩ

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội nhấn mạnh, 500 ngày đêm là thời hạn của chiến dịch, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, đó còn là 500 ngày hy vọng sau hàng chục năm chờ đợi thông tin về người thân.

Theo ông Phan Văn Phúc, tri ân người có công không chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh hơn, giảm thời gian đi lại và được hỗ trợ trước khi phải lên tiếng đề nghị.

Thực hiện tinh thần đó, Trung tâm đã triển khai hỗ trợ 15 thủ tục hành chính liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công. Các chi nhánh, điểm hỗ trợ dịch vụ công số phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát nhu cầu, ưu tiên tiếp nhận hồ sơ, số hóa giấy tờ, đối soát dữ liệu qua VNeID và hỗ trợ trả kết quả tại nhà.

Toàn cảnh tọa đàm hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Nội.

Đặc biệt, mô hình Tổ Hành chính công xung kích với phương châm “Đến trước nhu cầu - Tiên phong phục vụ” đã đưa dịch vụ công đến tận gia đình chính sách, người cao tuổi và những trường hợp khó khăn trong đi lại. Đến nay, hàng trăm tổ đã được tổ chức, trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả.

Tại tọa đàm, chị Hoàng Thị Dưỡng, đại diện Tổ Hành chính công xung kích thuộc Chi nhánh số 9, chia sẻ câu chuyện hỗ trợ bà Trần Thị Cát, sinh năm 1957, tại Nam Từ Liêm, vợ liệt sĩ Hoàng Văn Ngọ. Sau khi được cán bộ tận tình hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục và nhận lại thẻ thân nhân liệt sĩ, bà Cát đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Với những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, niềm vui của người dân chính là động lực để tiếp tục công việc. Anh Lê Minh Thiện cùng các thành viên trong tổ kể về những ngày làm việc kéo dài từ 17 giờ đến 23 giờ để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm người dân được giải quyết thủ tục kịp thời.

Xúc động chia sẻ tại chương trình, ông Phan Văn Hào, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dược ở Thượng Mẫu, Đan Phượng, cho biết giấy tờ xác nhận liệt sĩ của gia đình từ thời kháng chiến chống Pháp đã bị mối mọt, hư hỏng qua nhiều năm.

Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ Chi nhánh số 9 trực tiếp đến nhà hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ, gia đình ông đã được cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và Bằng Tổ quốc ghi công sau một thời gian ngắn.

Ông Phan Văn Hào, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dược chia sẻ câu chuyện xúc động về sự hỗ trợ tận tình của cán bộ hành chính công Hà Nội.

Ông Hào bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến chính quyền thành phố và đội ngũ cán bộ hành chính công. Với gia đình, việc được hỗ trợ giải quyết những giấy tờ tồn đọng nhiều năm không chỉ mang ý nghĩa về thủ tục mà còn là sự quan tâm, ghi nhận đối với những hy sinh của người thân cho Tổ quốc.

Tham dự tọa đàm, Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ và Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng chia sẻ những ký ức về thời gian phục vụ trong quân đội, biểu diễn tại chiến trường biên giới phía Bắc. Các nghệ sĩ đánh giá cao tinh thần chủ động, tận tụy của cán bộ hành chính công Hà Nội khi trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ người có công, thân nhân liệt sĩ.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách và người có công sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, không chỉ trong thời gian diễn ra chiến dịch.