Đa dạng hoạt động trải nghiệm ở các cấp học

Chương trình điểm cấp thành phố diễn ra tại Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản, nghệ thuật truyền thống và những giá trị văn hóa của Thủ đô, đất nước.

Học sinh tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế (Ảnh: BTC).

Hoạt động được triển khai đồng bộ tại các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội và các trường trên địa bàn phường, xã. Căn cứ điều kiện thực tế, mỗi cơ sở giáo dục chủ động thiết kế sáu không gian trải nghiệm gồm: Văn hóa Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội; di sản văn hóa; nghệ thuật truyền thống; làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; văn hóa học đường.

Qua các không gian này, học sinh có cơ hội tìm hiểu lịch sử địa phương, phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa dân tộc và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tại các trường, hoạt động hưởng ứng được tổ chức với hình thức phù hợp từng cấp học. Bà Lê Thị Thu Chung, Phó hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học, Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết, Ngày hội Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo không khí vui tươi trong nhà trường mà còn giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm, khám phá và cảm nhận những giá trị văn hóa dân tộc.

Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, mặc áo dài truyền thống và trải nghiệm trò chơi dân gian.

Theo bà Chung, văn hóa không chỉ được truyền tải qua sách vở hay bài học trên lớp mà còn được thể hiện sinh động qua các hoạt động như mặc áo dài truyền thống, biểu diễn dân ca, múa, tham gia trò chơi dân gian, tìm hiểu các góc trưng bày văn hóa và hoạt động thể dục thể thao.

Việc học sinh tiểu học và THCS cùng tham gia ngày hội cũng tạo cơ hội để các em giao lưu, gắn kết và chia sẻ. Mỗi lứa tuổi có cách tham gia khác nhau nhưng cùng hướng đến những giá trị chung như tình yêu quê hương, sự trân trọng truyền thống, ứng xử văn minh và trách nhiệm với cộng đồng.

Hiệu phó Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt cho rằng, giáo dục văn hóa không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là hình thành tình cảm, thái độ và hành vi đẹp cho học sinh. Một chiếc áo dài các em tự hào khoác lên, một làn điệu dân ca say sưa biểu diễn hay trò chơi dân gian hào hứng tham gia đều có thể trở thành những bài học trực quan, giúp các em thêm yêu và trân trọng bản sắc dân tộc.

"Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày các em tiếp nhận thêm kiến thức mà còn là dịp được sống trong những giá trị văn hóa tốt đẹp. Giáo dục văn hóa hôm nay chính là góp phần bồi đắp nhân cách và gìn giữ bản sắc Việt Nam cho thế hệ mai sau", bà Chung chia sẻ.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Bồ Đề), học sinh tìm hiểu văn hóa dân tộc qua hoạt động trưng bày tranh, sách và trải nghiệm trò chơi dân gian.

Cũng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 23/11, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Bồ Đề) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam – Nét đẹp thanh lịch, văn minh Thăng Long – Hà Nội".

Học sinh được nghe thầy cô giới thiệu về truyền thống văn hóa dân tộc, tham quan khu trưng bày tranh, sách theo chủ đề văn hóa và giao lưu tiếng Anh với nội dung tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, các em còn khám phá, trải nghiệm trò chơi dân gian như nhảy sạp, ô ăn quan, nhảy dây.

Đại diện nhà trường cho biết, các hoạt động giúp học sinh tìm hiểu văn hóa dân tộc qua những hình thức gần gũi, sinh động, từ đó nâng cao hiểu biết về truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức ứng xử văn minh trong đời sống hằng ngày.

Trường THCS Trưng Vương: Học sinh tham gia diễu hành, đồng diễn tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Ở cấp THCS, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, cho biết sáng 21/11, hơn 200 học sinh khối 8 của trường đại diện học sinh phường Cửa Nam tham gia Lễ khai mạc "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026" tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo bà Hà, hoạt động diễu hành và đồng diễn tạo cơ hội để học sinh hòa mình vào không gian văn hóa dân tộc, tìm hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống của quê hương, đất nước. Qua đó, các em có thêm trải nghiệm thực tế, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh học sinh Thủ đô năng động, văn minh và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bà nhấn mạnh, những hoạt động như vậy không chỉ mang lại trải nghiệm đáng nhớ mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2), học sinh tìm hiểu di tích lịch sử địa phương, thực hành quy tắc ứng xử và tham gia các hoạt động thể thao tập thể.

Tại Trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2), học sinh được tìm hiểu về đình Khương Thượng và Nhà lưu niệm Bác Hồ B8 Kim Liên, qua đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa địa phương và truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, các em được tuyên truyền về quy tắc ứng xử, thực hành những hành vi phù hợp trong giao tiếp với thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Các hoạt động thể thao như nhảy dây, kéo co giữa các tập thể lớp cũng góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết giữa học sinh hai trường.

Đại diện nhà trường cho biết, thông qua ngày hội, các trường mong muốn giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, truyền thống địa phương, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trân trọng các giá trị văn hóa và hình thành thói quen ứng xử văn minh trong môi trường học đường.

Duy trì giáo dục di sản trong trường học

Trong khuôn khổ chương trình điểm cấp thành phố, học sinh tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm như làm "Sứ giả Văn hóa", trình diễn thời trang "Sắc màu Văn hóa" với trang phục truyền thống, biểu diễn võ cổ truyền kết hợp nhảy hiện đại.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (Ảnh: BTC).

Các em còn được tham gia trò chơi dân gian, tìm hiểu ẩm thực, thực hành in tranh sáng tạo, giao lưu múa sạp và khám phá các nghề thủ công truyền thống. Những hoạt động này giúp học sinh tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, đồng thời có thêm trải nghiệm thực tế về đời sống văn hóa.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được duy trì thường xuyên trong nhà trường, thay vì chỉ tổ chức trong một ngày. Các cơ sở giáo dục cần tăng cường giáo dục di sản, phối hợp với bảo tàng, di tích, nghệ nhân và cộng đồng địa phương, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Theo ông Hiền, Hà Nội có hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề, lễ hội và nhiều loại hình nghệ thuật phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quý để các nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục trực quan, gắn kiến thức với trải nghiệm.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích giáo viên lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với lứa tuổi, cấp học, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của học sinh. Qua đó, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được tham gia sáng tạo, gìn giữ và giới thiệu nét đẹp văn hóa địa phương, đất nước.

Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, nghệ nhân và các thiết chế văn hóa, ngành Giáo dục Thủ đô hướng tới đưa giáo dục văn hóa, di sản trở thành hoạt động thường xuyên trong trường học.