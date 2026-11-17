Hình ảnh minh hoạ đôi rồng thời Lý sẽ xuất hiện bên Hồ Gươm trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Chiều 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Các hoạt động được tổ chức từ ngày 21 đến 24/11, tập trung tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, điểm nhấn của chương trình là Lễ khai mạc và Diễu hành di sản với chủ đề “Hành trình từ cội nguồn đến Hà Nội đương đại”, diễn ra sáng 21/11. Sau nghi thức dâng hương Vua Lý Thái Tổ, chương trình bắt đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, tiếp nối là màn diễu hành gồm 18 khối với sự tham gia của 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Chương trình được chia thành ba chương, tái hiện hành trình văn hóa từ lịch sử hình thành Thăng Long đến diện mạo Thủ đô hôm nay. Chương I “Từ thuở Thăng Long” giới thiệu các biểu tượng tín ngưỡng, văn hóa gắn với vùng đất kinh kỳ . Đáng chú ý, màn thực cảnh “Chiếu dời đô” sẽ tái hiện sự kiện vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Tiếp nối là chương II “Hà thành phồn hoa”, tôn vinh truyền thống hiếu học, khoa bảng qua hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”. Công chúng cũng được tiếp cận nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu, múa rối nước, múa bài bông, múa bồng cùng các sản phẩm làng nghề đặc trưng của Hà Nội.

Chương III “Thủ đô hội nhập” mang đến sắc màu đương đại, giới thiệu những giá trị văn hóa đang được tiếp nối và phát huy qua các khối trình diễn lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, hoa Tây Tựu, đào Nhật Tân. Chương trình còn có phần biểu diễn âm nhạc trực tiếp kết hợp carnaval trang phục quốc tế và đại cảnh kết với sự tham gia của học sinh Thủ đô.

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, một số điểm nhấn của lễ diễu hành là màn thực cảnh “Chiếu dời đô” và phần “Vinh quy bái tổ” có sự xuất hiện của ngựa thật, nhằm tăng tính chân thực cho chương trình.

Bên cạnh diễu hành, thành phố tổ chức nhiều không gian biểu diễn, trưng bày và trải nghiệm để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu di sản. Riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm bố trí ba sân khấu tại Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Các đoàn nghệ nhân sau khi diễu hành sẽ tiếp tục biểu diễn, giao lưu với công chúng tại những địa điểm này.

Tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công giới thiệu các sản phẩm như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội.

Nhiều triển lãm cũng được tổ chức tại các địa điểm trong khu vực trung tâm. Trong đó, số 45 Tràng Tiền giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng kết hợp nghệ thuật với công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR). Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm tổ chức triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ”, trong khi trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giới thiệu không gian “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo”.

Ngoài khu vực trung tâm, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng triển khai hoạt động hưởng ứng, góp phần mở rộng không gian tiếp cận văn hóa tới cộng đồng.

Thông qua việc kết hợp trình diễn di sản, trải nghiệm làng nghề và ứng dụng công nghệ trong hoạt động trưng bày, Hà Nội hướng tới tạo thêm cơ hội để người dân, du khách trực tiếp khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.