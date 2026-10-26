Hà Nội đưa chuyển đổi số đến gần người dân, doanh nghiệp

Phiên livestream quảng bá sản phẩm tại xã Đa Phúc. Ảnh: TH

Chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị "về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" theo hướng chuyển từ “làm khoa học, công nghệ” sang “dùng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết bài toán phát triển”, lấy sản phẩm và chuyển biến kinh tế - xã hội làm thước đo. Trên cơ sở Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, HĐND thành phố ban hành 10 nghị quyết, UBND thành phố ban hành 3 quyết định quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện khung thể chế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, trong quá trình triển khai, Hà Nội chú trọng gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu phát triển thực tiễn. Giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số 9 tháng ước đạt 22,85% GRDP, tương đương 295,9 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm đóng góp của đổi mới sáng tạo. Kinh tế số đạt 16,7% GRDP, tăng 13,25% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế số lõi chiếm 9,4% GRDP, với khoảng 10.996 doanh nghiệp công nghệ số; kinh tế số ngành chiếm 7,3% GRDP, tăng 17,71%.

Y tế và giáo dục - đào tạo là hai lĩnh vực có mức tăng cao nhất, lần lượt đạt 37,36% và 32,86%, gắn với việc triển khai bệnh án điện tử, HanoiCheck, học bạ số và tuyển sinh trực tuyến. Trong quý III-2026, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 11,86%, đứng thứ ba trong 20 ngành kinh tế cấp I, thu hút hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 55,2% tổng vốn FDI.

Riêng hai ngành thông tin - truyền thông và hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ đóng góp 1,41 điểm phần trăm trong mức tăng 8,85% GRDP 9 tháng và 1,65 điểm phần trăm trong mức tăng 10,02% của quý III-2026. Năm 2026, Hà Nội bố trí 9.090,399 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng chi ngân sách.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năm 2026 là năm thứ tư liên tiếp Hà Nội đứng đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, đạt 63,80 điểm. Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội có 227 doanh nghiệp, 44 công nghệ chào bán, 80 nhu cầu tìm mua và 28 thỏa thuận hợp tác.

UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”. Ảnh: TH

Song song với phát triển kinh tế số, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng hạ tầng dữ liệu. Hà Nội đã hình thành 7 nền tảng số dùng chung gồm HanoiWork, iHanoi, HanoiCheck, Kho dữ liệu dùng chung, Bản sao số, Hanoi Smart Police và HanoiGo. Có 1.557/1.721 thủ tục hành chính được tái cấu trúc, đạt 90,5%; 1.991 thủ tục được tích hợp, trong đó 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Riêng 25 thủ tục trọng điểm dự kiến tiết kiệm 1.731 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, giảm bình quân 72,4%.

Trong chiến dịch cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, 126 xã, phường đã hỗ trợ 231.026/431.865 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đạt 53,5%; 426/432 chợ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 98,6%. Mạng lưới 5.467 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng với trên 37.898 thành viên tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số…

Đưa những mô hình số đi vào đời sống

Từ những kết quả chuyển đổi số ở cấp thành phố, quá trình triển khai đang tiếp tục được cụ thể hóa tại cơ sở thông qua các mô hình thí điểm, hướng tới đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, phục vụ người dân và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo đó, Hà Nội triển khai thí điểm 10 mô hình chuyển đổi số cấp xã tại 5 đơn vị gồm các phường Hoàn Kiếm, Giảng Võ, Từ Liêm và các xã Đa Phúc, Minh Châu theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 19-6-2026 của UBND thành phố. Các mô hình tập trung vào phục vụ người dân, cộng đồng, sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành như: Miniapp xã, phường; Cộng đồng số trên iHanoi; Nhà văn hóa số; Tuyến phố kinh doanh số - chợ 4.0 và livestream quảng bá sản phẩm OCOP.

Miniapp xã, phường được triển khai tại cả 5 đơn vị, ghi nhận 699 tài khoản cán bộ quản trị, 121 người dân đăng ký và 269 lượt truy cập. Phường Hoàn Kiếm triển khai “Tổ dân phố số” tại 28/28 tổ dân phố; phường Giảng Võ triển khai tại 25 tổ dân phố, thu hút 4.260 thành viên trên iHanoi; phường Từ Liêm tạo 39/39 nhóm chat cộng đồng với khoảng 3.200 người dân tham gia.

Trong hỗ trợ kinh doanh, phường Giảng Võ đã tiếp cận 3.940 cơ sở; 602 cơ sở được hướng dẫn cài đặt eTax Mobile và thiết lập mã QR thanh toán, trong đó 575 cơ sở kê khai điện tử thành công. Tại xã Đa Phúc, trên 90% hộ kinh doanh ở các địa bàn được khảo sát đã sử dụng thanh toán số.

Hoạt động livestream cũng bước đầu tạo doanh thu. Phiên livestream ngày 8-8 tại xã Đa Phúc giới thiệu 3 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, ghi nhận 90 đơn hàng với tổng doanh số 9.395.528 đồng. Tại phường Hoàn Kiếm, chương trình “Sức sống hàng Việt - Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” đạt 184.640 người xem, 224.520 lượt xem và khoảng 6,9 triệu lượt tiếp cận.

Lãnh đạo phường Kim Liên cùng “lên sóng” trong các phiên livestream để đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: NB

Tương tự, tại phường Kim Liên, chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng việc hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến. Ngày 5-9-2026, phường phối hợp với Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm trên Fanpage Phường Kim Liên. Lãnh đạo phường trực tiếp tham gia, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá. Phiên livestream đầu tiên ghi nhận khoảng 31.000 lượt xem và theo dõi tại thời điểm thống kê; những phiên gần đây thường đạt từ 1.000 đến 3.000 lượt xem, tương tác.

Toàn phường có 4.008 đối tượng thuộc diện hỗ trợ chuyển đổi số, gồm 1.455 hộ kinh doanh và 2.553 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến thời điểm này, 985 trường hợp đã được hỗ trợ, tương đương 30% tổng số đối tượng. Nội dung hỗ trợ tập trung vào thanh toán bằng mã QR, phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán số và quảng bá địa điểm kinh doanh.

Trong cải cách hành chính, phường cung cấp trực tuyến 260/260 thủ tục hành chính của doanh nghiệp; 225/416 thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đạt 54,08%. Có 272 hồ sơ hành chính của doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, chiếm 100% số hồ sơ do doanh nghiệp phát sinh. Cả 29 tổ dân phố đã triển khai nhóm dân cư số thông qua Viettel Tammi tích hợp với iHanoi, thiết lập 29 nhóm trò chuyện cộng đồng với khoảng 1.000 người dân tham gia…

Có thể thấy, từ phát triển kinh tế số đến những mô hình phục vụ cộng đồng, Hà Nội đang từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh. Việc tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, dữ liệu và nhân lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả các nền tảng đã xây dựng, để công nghệ tạo ra giá trị thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp.