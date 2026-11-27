Thông qua các đợt ra quân trực tiếp tại từng thôn, cụm dân cư, trong đó có thôn Vân Sơn (xã Yên Bài), tổ chuyển đổi số cùng lực lượng địa phương đã hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, mở tài khoản ngân hàng, tham gia các nền tảng "Công dân số" và "Thôn số" trên iHanoi.

Thôn Vân Sơn hiện có 564 hộ, trong đó khoảng 50% là người dân tộc Mường. Toàn thôn có 27 cơ sở du lịch nghỉ dưỡng, gồm nhiều cơ sở do người địa phương đầu tư.

Cùng với hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, việc thu thập thông tin lao động từ đủ 16 tuổi trở lên cũng được địa phương triển khai nhằm nắm bắt thực trạng nguồn nhân lực. Đây là cơ sở để phục vụ công tác kết nối việc làm, đào tạo nghề và nghiên cứu các chương trình hỗ trợ sinh kế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khi người dân sử dụng thành thạo các tiện ích số, việc tiếp cận dịch vụ hành chính, tài chính và thông tin thị trường sẽ thuận lợi hơn. Với những hộ kinh doanh du lịch, công nghệ còn mở ra khả năng quảng bá cảnh quan, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa đến nhiều nhóm khách hàng.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, thành phố hiện có hơn 107.000 người dân tộc thiểu số, thuộc 50/53 dân tộc. Người dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tại các địa bàn như Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài, Yên Xuân, Mỹ Đức, Phú Cát và Trần Phú. Trong cơ cấu dân tộc, người Mường chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 57,71%; tiếp đến là Tày, Thái, Nùng và Dao.

Cơ sở du lịch của người Mường tại thôn Vân Sơn, xã Yên Bài, Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào kinh doanh.

Trong bối cảnh Hà Nội triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa công nghệ đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Việc nâng cao kỹ năng số không chỉ hỗ trợ cải cách hành chính mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, dịch vụ và cơ hội phát triển giữa các địa bàn.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống trước những biến đổi kinh tế - xã hội, đồng thời tạo cơ hội để đồng bào biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững.

Thông qua các nền tảng số, cảnh quan thiên nhiên, di tích, phong tục, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm tại các địa phương có thể được giới thiệu rộng rãi hơn. Nếu được tổ chức bài bản, hoạt động quảng bá trực tuyến sẽ giúp các hộ kinh doanh tiếp cận du khách, mở rộng dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, giúp người sản xuất mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, các hộ cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ.

Thực tế, người dân tại một số địa bàn đã chủ động sử dụng mạng xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt và nền tảng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế gia đình. Tại khu vực Ba Vì, nghề thuốc Nam của người Dao là một trong những sinh kế gắn với tri thức bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Việc ứng dụng công nghệ trong giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng và quảng bá tri thức bản địa có thể tạo thêm cơ hội phát triển cho nghề thuốc Nam. Khi kết hợp với bảo tồn nguồn dược liệu và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa phù hợp, mô hình này có tiềm năng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc của người Dao Ba Vì.