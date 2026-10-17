Hà Nội: Đưa câu chuyện ẩm thực lên không gian số

Theo đó, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Hà Nội, quảng bá hình ảnh phường Cửa Nam và kết nối cộng đồng với các không gian ẩm thực đặc trưng, sáng 17/10/2026, UBND phường Cửa Nam phối hợp cùng Quán Ăn Ngon tổ chức phiên livestream với chủ đề "Hương vị Cửa Nam – Quán Ăn Ngon và câu chuyện ẩm thực Cửa Nam". Thông qua hình thức phát trực tiếp trên các nền tảng số, chương trình không chỉ đưa những món ăn quen thuộc đến gần hơn với người dân, du khách mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa, gắn chuyển đổi số với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Livestream quảng bá tinh hoa văn hoá ẩm thực Hà Nội

Bắt đầu lúc 9h00 và được phát trực tiếp trên fanpage UBND phường Cửa Nam cùng fanpage Quán Ăn Ngon, chương trình mở ra cuộc gặp gỡ giữa câu chuyện địa phương, người làm nghề và những món ngon quen thuộc. Qua màn hình, khán giả cùng bước vào không gian nhà hàng, khám phá các gian hàng chế biến và theo dõi những trao đổi về nét riêng của ẩm thực Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam – cùng người dẫn chương trình Quỳnh Trang và đội ngũ Quán Ăn Ngon tạo nên cuộc giao lưu gần gũi. Từ một địa chỉ ẩm thực quen thuộc, chương trình livestream gợi mở cách giới thiệu Cửa Nam bằng chính những trải nghiệm thường ngày: ghé một quán ăn, tìm hiểu một món ngon và cảm nhận sự thân tình của những người đón tiếp.

UBND phường Cửa Nam phối hợp cùng Quán Ăn Ngon tổ chức phiên livestream với chủ đề "Hương vị Cửa Nam – Quán Ăn Ngon và câu chuyện ẩm thực Cửa Nam"

Các thực khách tham gia phiên livestream khám phá những nét đặc sắc của ẩm thực Hà Nội, lắng nghe những câu chuyện thú vị phía sau các món ăn, tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống và cảm nhận sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực xưa với nhịp sống hiện đại.

Điểm đáng chú ý là việc sử dụng livestream đã mở rộng không gian tiếp cận của hoạt động quảng bá. Nếu trải nghiệm trực tiếp thường gắn với sự hiện diện tại một địa điểm cụ thể, thì hình thức phát trực tiếp cho phép người xem theo dõi câu chuyện ẩm thực từ xa, tương tác với chương trình và chủ động tìm hiểu về điểm đến. Không gian nhà hàng vì thế không chỉ phục vụ thực khách tại chỗ mà còn trở thành một không gian giới thiệu văn hóa trên môi trường số.

Các vị khách mời tham gia phiên livestream

Từ món ngon truyền thống đến câu chuyện của người làm nghề

Với Quán Ăn Ngon, gìn giữ hương vị Việt bắt đầu từ việc để những món ăn truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Thực đơn hơn 200 món Bắc – Trung – Nam cùng các gian hàng chế biến trực tiếp mang đến nhiều lựa chọn thưởng thức, đồng thời giúp thực khách nhìn thấy công việc của người đầu bếp phía sau mỗi món ăn.

Trong hành trình khám phá ấy, nộm bò khô, ốc bươu hấp lá gừng và bún chả Hà Nội là những hương vị được giới thiệu trong chương trình. Mỗi món mang một nét hấp dẫn riêng: nộm giòn tươi, hài hòa vị chua ngọt; ốc bươu thơm hương lá gừng; bún chả đậm đà với thịt nướng, bún và rau ăn kèm. Những nguyên liệu quen thuộc, qua sự chăm chút trong chế biến và kết hợp, làm nên nét duyên của món ngon Hà thành.

Câu chuyện về những món ngon Hà Nội nói riêng và ẩm thực ba miền nói chung được tái hiện sống động qua phiên livestream

Đồng hành trong phần khám phá món ăn, bếp trưởng Nguyễn Văn Khoa đưa câu chuyện trở về với căn bếp. Từ nguyên liệu, cách chế biến đến cách thưởng thức, mỗi chi tiết giúp người xem hiểu thêm điều làm nên hương vị của một món ăn quen. Đó cũng là cách để công việc thầm lặng của những người làm nghề được nhìn nhận và trân trọng.

Một điểm nhấn của buổi giao lưu là trải nghiệm làm phở cuốn. Bên bàn nguyên liệu, các thao tác xếp nhân, cuốn bánh đưa người tham gia đến gần hơn với món ăn. Tưởng đơn giản, một chiếc cuốn gọn gàng vẫn cần sự khéo léo, lượng nhân vừa đủ và đôi tay biết giữ cho lớp bánh mềm không bị bung.

Bếp trưởng Nguyễn Văn Khoa đồng hành cùng chương trình, giới thiệu những món ngon của nhà hàng

Khi tự tay thực hiện, người thưởng thức có thêm một cách để hiểu món ăn: hiểu sự tỉ mỉ của người đầu bếp và niềm vui khi hoàn thành một thành phẩm nhỏ. Những trao đổi bên bàn ăn vì thế cũng tự nhiên hơn, nối chuyện hương vị với câu chuyện gặp gỡ và sẻ chia.

Các câu hỏi tương tác về món ăn, tên gọi và cách thưởng thức tiếp tục nối dài cuộc trò chuyện với khán giả theo dõi trực tuyến. Qua hình thức livestream, một không gian ẩm thực trở thành nơi gặp gỡ rộng mở, để người xem có thể tìm hiểu, bình luận và lựa chọn những hương vị muốn trải nghiệm khi ghé Cửa Nam.

Từ những chi tiết cụ thể ấy, ẩm thực không còn chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh món ăn hay lời mời gọi thưởng thức. Đằng sau mỗi món ngon là câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, kinh nghiệm của người làm nghề và tập quán ăn uống được hình thành qua thời gian. Việc kể lại những câu chuyện này trên môi trường số góp phần làm rõ chiều sâu văn hóa của ẩm thực Hà Nội, đồng thời tạo thêm cơ hội để các giá trị truyền thống tiếp cận công chúng, đặc biệt là những người trẻ.

Chuyển đổi số gắn với phát huy giá trị văn hóa

Đặt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hoạt động livestream tại phường Cửa Nam cho thấy một hướng tiếp cận thiết thực: đưa công nghệ số vào những hoạt động gần gũi với đời sống, qua đó mở rộng khả năng quảng bá và kết nối cộng đồng.

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Theo định hướng đó, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về hạ tầng công nghệ hay các hệ thống dữ liệu quy mô lớn, mà còn cần được cụ thể hóa bằng những cách làm có khả năng tạo ra giá trị trong thực tiễn.

Trải nghiệm ẩm thực trên không gian số nối gần du khách

Trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, các nền tảng số mở ra cơ hội đổi mới cách giới thiệu di sản, sản phẩm văn hóa và bản sắc địa phương. Một phiên livestream có thể kết hợp hình ảnh trực quan, lời kể của người làm nghề, trải nghiệm thực tế và tương tác với người xem. Nhờ đó, thông tin về điểm đến không chỉ được truyền tải một chiều mà có thể trở thành cuộc đối thoại giữa đơn vị tổ chức, cơ sở kinh doanh và cộng đồng.

Từ góc độ này, chương trình "Hương vị Cửa Nam – Quán Ăn Ngon và câu chuyện ẩm thực Cửa Nam" không đơn thuần là hoạt động giới thiệu món ăn. Đây còn là cách sử dụng công cụ số để kể câu chuyện về một địa phương thông qua những giá trị hiện hữu trong đời sống. Ẩm thực trở thành cầu nối giữa văn hóa và kinh tế, giữa người dân với du khách, giữa không gian thực và môi trường trực tuyến.

Tuy nhiên, hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượt xem hay mức độ tương tác của một phiên phát trực tiếp. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển sự quan tâm trên môi trường mạng thành những trải nghiệm thực tế, góp phần gia tăng lượng khách đến địa phương, mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị văn hóa bản địa.

Để hướng đi này phát huy hiệu quả lâu dài, các hoạt động quảng bá có thể được tiếp nối bằng hệ thống nội dung số giới thiệu những món ăn đặc trưng, câu chuyện của nghệ nhân và đầu bếp, địa chỉ ẩm thực, thông tin trải nghiệm cũng như các điểm đến văn hóa trên địa bàn. Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết để gắn ứng dụng công nghệ với mục tiêu phát triển bền vững: công nghệ tạo điều kiện lan tỏa, nhưng chính giá trị văn hóa, chất lượng sản phẩm và tính chân thực của trải nghiệm mới là yếu tố giữ chân công chúng.

Lan tỏa bản sắc, thúc đẩy thương mại và du lịch

Từ phiên livestream tại Quán Ăn Ngon, những giá trị văn hóa – ẩm thực của địa phương được giới thiệu bằng hình ảnh và trải nghiệm cụ thể. Sự phối hợp giữa UBND phường Cửa Nam và nhà hàng hướng tới việc quảng bá điểm đến, kết nối cộng đồng với các không gian ẩm thực đặc trưng, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn phường.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, ẩm thực có lợi thế riêng bởi khả năng kết nối trực tiếp với cảm xúc, ký ức và trải nghiệm của mỗi người. Với Cửa Nam, việc kết hợp quảng bá ẩm thực với nền tảng số góp phần giới thiệu địa phương từ những nét gần gũi, đời thường. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh dịch vụ tham gia sâu hơn vào hoạt động quảng bá chung, cùng chính quyền địa phương tạo dựng hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và có sức hấp dẫn đối với người dân, du khách.

Về lâu dài, để những mô hình như vậy phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời chú trọng chất lượng nội dung, tính chính xác của thông tin và khả năng kết nối giữa quảng bá trực tuyến với dịch vụ thực tế. Khi được triển khai đồng bộ, nền tảng số có thể trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, trong khi văn hóa vẫn giữ vai trò cốt lõi tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn của điểm đến.

Đích cuối của những kết nối qua không gian số là quảng bá điểm đến, kết nối cộng đồng với các không gian ẩm thực

Được biết, ngay sau chương trình , vào 19h30 tối mai (18/10), Phường Cửa Nam tiếp tục tổ chức phiên livestream: "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo Chương trình có sự tham gia giao lưu của các vị khách mời: Nhạc sĩ Dương Thụ; bà Trịnh Ngọc Trâm – Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam và MC Phí Linh.

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức không gian nghệ thuật của Salon "Tiếng vọng Di sản" số 11, với những tác phẩm âm nhạc cổ điển và các ca khúc về Hà Nội qua phần trình diễn của nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang; các giọng ca Trường Linh, Lan Quỳnh, Cảnh Trần, Phương Thảo và nghệ sĩ đệm piano Nguyễn Công Minh. Với thông điệp "Âm nhạc, Di sản và Chuyển đổi số – Kết nối các thế hệ", chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật của Hà Nội mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua nền tảng số, khơi dậy tình yêu và trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Thủ đô.