Hà Nội đưa áo dài thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh vẻ đẹp, tâm hồn và cốt cách của người Việt. Đối với Hà Nội, áo dài còn gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế, nền nã, hiện diện trên những con phố cổ, trong không gian di sản và giữa nhịp sống hiện đại.

Tiếp nối hành trình tôn vinh và lan tỏa giá trị ấy, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội từng bước trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, tạo không gian kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài, hướng tới kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Thông tin về sự kiện được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giới thiệu tại buổi họp báo sáng 14/11.

Lan toả vẻ đẹp áo dài qua chuỗi sự kiện đặc sắc

Phát biểu khai mạc tại họp báo, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là biểu tượng đặc biệt, thể hiện vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, thanh lịch cùng những giá trị lịch sử, thẩm mỹ và phong tục của người Việt.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc.

Theo kế hoạch, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 21-23/11, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm) và một số địa điểm trên địa bàn Thành phố. Tiếp nối thành công của 4 kỳ tổ chức trước, lễ hội năm nay hướng tới tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, khuyến khích sáng tạo trên nền tảng truyền thống và đưa trang phục này đến gần hơn với đời sống đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội với đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”. Chương trình giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sáng 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ thu hút khoảng 1.300 người tham gia, đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành. Đáng chú ý, chương trình phối hợp xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Một số thiết kế áo dài được người mẫu trình diễn tại họp báo.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình có các hoạt động trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”, tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập, trình diễn thời trang và biểu diễn dân vũ.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản”, giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện. Thông qua phần trình diễn của các em nhỏ, chương trình góp phần bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về bản sắc dân tộc và văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Thành phố thực hiện. Đây là cơ hội để các nhà thiết kế trẻ thể hiện ý tưởng sáng tạo, tìm kiếm cách tiếp cận mới đối với áo dài trên nền tảng những giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình bế mạc diễn ra tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu các bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, gồm Trung Beret, Hương Beful, Cao Thu Vân, Hàn Phượng và Phùng Thu Thủy.

Kết nối áo dài với du lịch và công nghiệp văn hoá

Bên cạnh các chương trình trình diễn, trong ba ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành không gian trưng bày và trải nghiệm áo dài với 4 khu vực chủ đề.

Trong đó, không gian làng nghề truyền thống giới thiệu sản phẩm và hoạt động thao diễn của các nghệ nhân đến từ Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức, giúp du khách tìm hiểu quy trình tạo nên một tà áo dài từ đôi bàn tay người thợ. Các khu vực còn lại dành cho bộ sưu tập của nhà thiết kế, thương hiệu thời trang; phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công, đặc sản Thủ đô và không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học.

Du khách cũng có thể trực tiếp tham gia các workshop làm đồ thủ công, chế tác trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu và đính kết trang trí. Hoạt động thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và chụp ảnh check-in góp phần tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Toàn cảnh họp báo.

Việc kết hợp trình diễn thời trang với trải nghiệm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật truyền thống cho thấy định hướng mở rộng giá trị của áo dài, từ một biểu tượng văn hóa trở thành sản phẩm có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực của công nghiệp văn hóa.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, áo dài có tiềm năng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, kết nối thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nhiếp ảnh và nghệ thuật biểu diễn. Thông qua lễ hội, Thành phố mong muốn giới thiệu những hành trình khám phá Hà Nội gắn với tà áo dài, từ hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống.

Đáng chú ý, Hà Nội đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, trong đó có định hướng đề nghị UNESCO ghi danh Áo dài vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn 2027-2030 theo quy trình, quy định hiện hành.

Đây là nhiệm vụ cần sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nhà thiết kế và đặc biệt là cộng đồng thực hành áo dài. Bởi giá trị di sản không chỉ nằm ở việc được tôn vinh mà còn ở khả năng được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua các thế hệ.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tình yêu áo dài, thúc đẩy sáng tạo và mở rộng cơ hội kết nối văn hóa với du lịch. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và thân thiện tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.