Hà Nội đưa AI vào trải nghiệm du lịch thông minh

Giao diện nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, tích hợp thông tin điểm đến và các tiện ích hỗ trợ du khách khám phá Hà Nội. Ảnh: MH

Nền tảng số văn hóa - du lịch Hà Nội mang tên HanoiGo được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, ứng dụng di động và nền tảng web. Lễ ra mắt chính thức dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 13/11 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Điểm đáng chú ý là nền tảng tập hợp thông tin về điểm tham quan, di tích, cơ sở lưu trú, ẩm thực, sự kiện và các dịch vụ du lịch trên cùng một hệ thống. Thay vì phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau, du khách có thể tra cứu thông tin, lựa chọn điểm đến và chủ động lên kế hoạch khám phá Hà Nội theo nhu cầu.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hệ thống hiện cung cấp dữ liệu về 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng; 146 điểm di sản văn hóa và 20 làng nghề truyền thống, cùng nhiều địa điểm kiến trúc, sinh thái, mua sắm và giải trí. Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng hình ảnh, thông tin khái quát, giá vé, những lưu ý cần thiết và hướng dẫn di chuyển.

Bên cạnh đó, nền tảng cập nhật thông tin về 113 khách sạn, các loại hình căn hộ, homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch. Trong đó, 30 hành trình trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực và sinh thái ven đô được xây dựng kèm lịch trình, dự toán chi phí để du khách tham khảo. Việc tập hợp thông tin này mở thêm kênh giới thiệu dịch vụ cho các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành và những điểm kinh doanh phục vụ du khách tại Thủ đô.

Không chỉ dừng ở tra cứu thông tin, HanoiGo còn ứng dụng AI để hỗ trợ du khách lựa chọn hành trình phù hợp. Trợ lý AI có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh, gợi ý lịch trình tham quan trong ba giờ, nửa ngày, một ngày hoặc các tour ban đêm. Dựa trên nhu cầu tìm kiếm và vị trí người dùng, hệ thống có thể đề xuất điểm đến tiếp theo và tuyến di chuyển thuận tiện.

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, một trong những hoạt động ứng dụng công nghệ số để giới thiệu các điểm đến của Thủ đô. Ảnh: MH

Để hỗ trợ quá trình tham quan, bản đồ số được tích hợp thông tin về các tiện ích thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm xe buýt, ATM và cơ sở y tế trong bán kính từ 500m đến 1km. Tọa độ GPS tại các di tích được chuẩn hóa theo vị trí cổng đón khách thực tế nhằm hạn chế tình trạng chỉ dẫn sai địa điểm. Người dùng còn có thể tra cứu trạng thái mở, đóng cửa của điểm tham quan, khu vực có nguy cơ ngập lụt và các tuyến đường sắt đô thị.

Theo thông tin giới thiệu, nền tảng còn tích hợp công nghệ nhận diện địa điểm qua camera, tham quan thực tế ảo 360 độ và chế độ tra cứu ngoại tuyến. Các chuyên mục như “Hôm nay Hà Nội có gì?” và “Lần đầu đến Hà Nội” cung cấp thông tin về sự kiện, lễ hội cùng những gợi ý trải nghiệm dành cho du khách.

Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế để kết nối các dịch vụ đặt bàn, đặt phòng, mua tour và vé điện tử tích hợp mã QR. Nền tảng cũng bố trí nút SOS, hỗ trợ người dùng kết nối với đường dây nóng của Công an thành phố và truyền tọa độ khẩn cấp thông qua iHanoi.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hệ thống mã QR được triển khai tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt, giúp người dân và du khách tiếp cận nhanh thông tin du lịch. Dữ liệu trên nền tảng được phân thành ba cấp độ gồm thông tin do thành phố xác nhận, thông tin do điểm đến cung cấp và nội dung do cộng đồng giới thiệu, giúp người dùng nhận biết nguồn thông tin khi tra cứu.

Việc tập hợp thông tin về điểm đến, giao thông, lưu trú và các dịch vụ trên cùng một hệ thống giúp du khách có thêm công cụ để tìm kiếm, lựa chọn hành trình, đồng thời mở thêm kênh giới thiệu dịch vụ cho các đơn vị kinh doanh du lịch tại Thủ đô.