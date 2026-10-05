Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hành khách lên xe buýt điện tại đường Minh Khai, Hà Nội. Ảnh tu liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN

Việc đưa hàng chục tuyến buýt điện vào vận hành sẽ tạo thêm lựa chọn giao thông xanh cho người dân Thủ đô, đồng thời góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đoàn phương tiện mới sử dụng dòng xe VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần tạo dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, từ ngày 5/10, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 22B nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Các chỉ tiêu dịch vụ được điều chỉnh như sau: Giờ hoạt động đầu A: 5h - 21h. Giờ hoạt động đầu B: 5h05 - 21h. Tần suất: 23 - 25 - 30 - 35 phút/lượt.

Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho rằng, việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến 22A và 22B là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco từ nay đến cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lên trên 51%, từng bước hoàn thành kế hoạch theo lộ trình đề ra.

Đối với người dân, sự xuất hiện ngày càng nhiều của buýt điện không chỉ mang đến một phương tiện đi lại mới mà còn từng bước thay đổi thói quen sử dụng giao thông công cộng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, một hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt tại Hà Nội, chia sẻ rằng buýt điện có ưu điểm là chạy khá êm, hạn chế tiếng ồn và không có mùi khói xăng dầu. Không gian bên trong được thiết kế thuận tiện cho hành khách, hệ thống điều hòa, thông tin điểm dừng và các tiện ích hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng chuyến đi. “Nếu mạng lưới tuyến được mở rộng, tần suất chuyến được bảo đảm, nhiều người sẽ cân nhắc chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt”, chị Trang cho biết.

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng, dầu diesel trên địa bàn sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh; trong đó, khu vực nội đô sẽ ưu tiên hoàn thành chuyển đổi sớm hơn để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí. Để hoàn thành mục tiêu này, Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải. Thành phố đã giao các sở, ngành nghiên cứu cơ chế ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi vay đối với doanh nghiệp đầu tư xe buýt điện, trạm sạc và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đây là vấn đề then chốt bởi chi phí đầu tư một xe buýt điện hiện vẫn cao hơn đáng kể so với xe diesel truyền thống. Song song với đó, thành phố thúc đẩy quy hoạch và phát triển hệ thống trạm sạc. Theo yêu cầu của UBND thành phố, các điểm đầu cuối, depot và bến bãi xe buýt sẽ từng bước được đầu tư trạm sạc nhanh, bảo đảm khả năng vận hành liên tục cho phương tiện điện. Một giải pháp khác được Hà Nội đặc biệt chú trọng là ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải công cộng. Thành phố đang triển khai hệ thống vé điện tử liên thông, điều hành giao thông thông minh và số hóa dữ liệu vận tải để nâng cao hiệu quả khai thác xe buýt.

Có thể khẳng định, việc chuyển đổi phương tiện từ xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện được Hà Nội xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh, giao thông thông minh và mục tiêu xây dựng đô thị phát triển bền vững. Đặc biệt, cùng với các chính sách hạn chế phương tiện phát thải cao, phát triển đường sắt đô thị và hoàn thiện hạ tầng giao thông xanh, những tuyến buýt điện hôm nay sẽ là một trong những nền móng quan trọng để Hà Nội hướng tới một đô thị xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.