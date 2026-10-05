Hà Nội đưa 28 xe buýt điện thay xe diesel trên tuyến 22A, 22B

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), từ ngày 5/10, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu, đơn vị trực thuộc Tổng công ty, sẽ đưa 28 xe buýt điện sức chứa trung bình vào hoạt động, thay thế toàn bộ phương tiện diesel trên tuyến 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và tuyến 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Đoàn xe mới sử dụng dòng VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, được sản xuất năm 2026. Xe có màu xanh lá đặc trưng, nhận diện thương hiệu Hanoibus cùng các họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe.

Xe buýt điện mới có sức chứa 60 chỗ, được trang bị sàn thấp, thuận tiện cho hành khách lên xuống.

Các phương tiện được trang bị sàn thấp, tạo thuận lợi cho hành khách lên xuống; thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 22B từ ngày 5/10.

Cụ thể, giờ hoạt động tại đầu A từ 5h đến 21h; tại đầu B từ 5h05 đến 21h. Tần suất phục vụ được điều chỉnh ở mức 23 - 25 - 30 - 35 phút/lượt.

Việc đưa xe buýt điện vào khai thác trên hai tuyến 22A và 22B nằm trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco trong năm 2026. Tổng công ty đặt mục tiêu đến cuối năm nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên trên 51%, từng bước thực hiện kế hoạch chuyển đổi phương tiện theo lộ trình đề ra.