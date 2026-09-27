Hà Nội: Đưa 2 người thoát khỏi đám cháy qua tầng tum nhà liền kề

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ đưa người dân ra khu vực an toàn trong vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 27/9/2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với người dân, đưa 2 người trong một ngôi nhà xảy ra cháy tại phường Hoàng Mai thoát nạn an toàn qua tầng tum nhà liền kề.

Trước đó, 4 người trong nhà đã tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 12 phút ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở khu vực 263 Thịnh Liệt, ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và phân đội Linh Đàm tới hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 30m2/sàn. Khu vực cháy được xác định tại tầng 1, nơi có nhiều vật dụng dễ bắt cháy. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm tầng 1, sinh nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định còn người ở bên trong ngôi nhà. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai lực lượng trinh sát, xác định vị trí người cần hỗ trợ; đồng thời bố trí cán bộ, chiến sỹ tiếp cận từ tầng tum của nhà liền kề. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau đó phối hợp với người dân đưa 2 người trong nhà thoát nạn an toàn qua nhà liền kề.

Cùng thời điểm, hai mũi lăng được triển khai tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy, phun nước dập lửa, ngăn cháy lan. Các cán bộ, chiến sỹ mang thiết bị bảo hộ, bình thở tiếp tục di chuyển lên các tầng của ngôi nhà để tìm kiếm, kiểm tra, bảo đảm không còn người bị nạn.

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, 2 người được lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe, sơ cứu, hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Đến khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức bảo vệ tài sản tại các tầng phía trên của ngôi nhà.

Theo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các hộ gia đình cần chủ động rà soát, bố trí lối thoát nạn an toàn, phù hợp với thực tế công trình; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn sinh nhiệt và trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy cần thiết. Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng thoát theo lối an toàn và báo cho lực lượng chức năng qua số 114.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.