Hà Nội đưa 2 biệt thự cũ ra khỏi danh mục phải bảo tồn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại phiên họp 4/11. (Ảnh: Quang Thái)

Danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa; Danh mục ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử, danh mục công trình kiến trúc có giá trị để phục hồi, bảo vệ, phát huy giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1), trong đó tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết quy định danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, gồm 222 biệt thự xếp nhóm 1 và 356 biệt thự xếp nhóm 2.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có Tờ trình số 437/TTr-UBND ngày 27/10/2026 về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954. Theo đó, thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh danh mục, đưa 2 biệt thự ra khỏi Phụ lục 4-a, gồm: biệt thự số 68B phố Trần Hưng Đạo và biệt thự số 62 phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam do 2 biệt thự đã xuống cấp, chỉ còn đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Về biệt thự số 68B phố Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, hiện nay, thửa đất nói trên đã được chia thành 3 mảnh đất khác nhau.

Trên mảnh đất diện tích 270,6m2 trong khuôn viên biệt thự hiện tại có 1 công trình là nhà biệt thự 2 tầng; 1 nhà phụ 1 tầng (cửa hàng trà sữa mặt phố Trần Hưng Đạo, công trình phụ 1 tầng bên hông và phía sau biệt thự). Trên mảnh đất diện tích 154,7m2 (trong đó sử dụng chung là 41,6m2, sử dụng riêng là 113,1m2), có nhà 3 tầng nằm lớp phía trong xây dựng sát hông nhà biệt thự. Trên mảnh đất diện tích 123,8m2 (trong đó sử dụng chung là 56,4m2, sử dụng riêng là 67,4m2), có nhà 3 tầng nằm ở mặt phố Trần Hưng Đạo gần mặt tiền nhà biệt thự. Hiện nay biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.

Biệt thự số 62 phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, có diện tích đất 762,6m2, diện tích biệt thự 2 tầng 378,5m2. Biệt thự được Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 954/QĐ-UB ngày 20/12/2025 cho nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hiện nay biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Căn cứ Luật Thủ đô ngày 23/4/2026 và các quy định liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025, cụ thể: Danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, gồm 222 biệt thự xếp nhóm 1 và 356 biệt thự xếp nhóm 2 nay điều chỉnh là Danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, gồm 220 biệt thự xếp nhóm 1 và 356 biệt thự xếp nhóm 2. Đưa 2 biệt thự số 68B phố Trần Hưng Đạo và biệt thự số 62 phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội ra khỏi danh mục Phụ lục 4-a kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, thành phố Hà Nội có thẩm quyền tự chủ trong việc quản lý quy hoạch và bảo tồn di sản nội đô. Hội đồng nhân dân thành phố được trao quyền quyết nghị các danh mục công trình kiến trúc có giá trị cần tập trung nguồn lực bảo vệ hoặc phục hồi.