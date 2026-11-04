Hà Nội: Đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Tuyến Thái

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội (đợt 3) về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Cụ thể, điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 và số 434/NQ-HĐND ngày 10-7-2025:

Đồng thời, đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha, gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án Xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, Xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh); khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh); khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, xây dựng công trình hỗn hợp (văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ) tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng dịch vụ và thương mại, khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ (phường Vĩnh Hưng).

Nghị quyết cũng điều chỉnh giảm diện tích đất đối với 1 khu đất, diện tích giảm là 4,6ha, đó là khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (xã Hoài Đức).

Theo Nghị quyết, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với 2 khu đất, tổng diện tích 45,5ha, gồm: Khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Sóc Sơn); khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Yên Xuân).

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐND thành phố Hà Nội giao UBND thành phố tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án thí điểm khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và những quy định khác của pháp luật có liên quan; không chồng lấn, trùng lặp với các dự án đã được chấp thuận trên cùng một khu đất; triển khai thực hiện những dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu HĐND thành phố về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Tuyến Thái

UBND thành phố cũng được giao đánh giá tổng thể kết quả, hiệu quả triển khai các dự án thí điểm trên thực tế, mức độ đáp ứng mục tiêu chính sách, tiến độ thực hiện, những rủi ro và hạn chế phát sinh; tập trung tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

UBND thành phố nghiên cứu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý dùng chung đối với các dự án thí điểm, trong đó, cần đảm bảo thông tin thống nhất, có tài liệu kiểm chứng và cập nhật tiến độ triển khai.

Cùng với đó, thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các dự án có nguy cơ vi phạm, nhất là dự án có điều chỉnh quy hoạch, dự án có nguồn gốc đất, giao dịch tài sản gắn liền với đất phức tạp, dự án chậm triển khai hoặc có dấu hiệu lợi ích nhóm; kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có), không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, khiếu nại phức tạp gây mất trật tự xã hội; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng báo cáo thẩm tra. Ảnh: Tuyến Thái

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội, nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 112-TB/BNCTU, các nội dung thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo khảo sát số 122/BC-BKTNS ngày 19-10-2026; trong đó lưu ý cần đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai các dự án thí điểm trên thực tế và quy trình, tiến độ tổ chức triển khai thực hiện.