Hà Nội: Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên đạt 2,62 triệu tỷ đồng

Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục là nhóm được phân bổ nguồn vốn lớn nhất với 1,45 triệu tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Việc tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Sao Mai

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10-2026 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, hoạt động tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đến ngày 31-10-2026, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) dự kiến đạt 6,77 triệu tỷ đồng, tăng 17,17% so với cuối năm 2025.

Cùng với việc mở rộng tín dụng, các TCTD trên địa bàn chú trọng cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và người dân. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 7,93 triệu tỷ đồng, tăng 11,93% so với ngày 31-12-2025.

Đáng chú ý, dòng vốn tín dụng tiếp tục được ưu tiên cho các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên dự kiến đạt tổng cộng 2,62 triệu tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, nông thôn và hoạt động xuất khẩu.

Trong 5 lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ cho vay lớn nhất, đạt 1,45 triệu tỷ đồng, chiếm 21,85% tổng dư nợ cho vay. Đây là nguồn vốn quan trọng hỗ trợ khu vực doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiếp theo là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đạt 0,65 triệu tỷ đồng, chiếm 9,77% tổng dư nợ cho vay. Tín dụng dành cho lĩnh vực xuất khẩu đạt 0,34 triệu tỷ đồng, tương ứng 5,06%.

Bên cạnh tín dụng ưu tiên, cơ cấu tín dụng chung trên địa bàn cũng cho thấy dòng vốn ngân hàng đang tập trung đáng kể vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Cụ thể, dư nợ ngành thương mại và dịch vụ chiếm 72,97% tổng dư nợ; công nghiệp và xây dựng chiếm 26,06%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,97%.

Xét theo thời hạn cho vay, dư nợ trung và dài hạn đạt 4,19 triệu tỷ đồng, chiếm 61,91% tổng dư nợ, tăng 19,78% so với cuối năm 2025. Dư nợ ngắn hạn đạt 2,58 triệu tỷ đồng, chiếm 38,09%, tăng 13,17%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vốn phục vụ các kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì.

Cùng với việc cung ứng vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai những chương trình tín dụng theo định hướng của Chính phủ, trong đó có chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP.

Kết quả giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội đối với các dự án ngoài Thành phố, có 35 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội đã giải ngân lũy kế số tiền là 4.674,6 tỷ đồng (tăng 260,8 tỷ đồng so với tháng trước). Trong đó, giải ngân 4.570,2 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 104,4 tỷ đồng cho người mua nhà.

Cho vay nhà ở xã hội đối với các dự án trên địa bàn Thành phố, có 19 dự án được giải ngân với tổng số tiền giải ngân lũy kế là 1.906,1 tỷ đồng, tăng 141,6 tỷ đồng so với tháng trước.

Mặc dù kết quả giải ngân tiếp tục tăng, chương trình vẫn gặp một số khó khăn do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, nhiều dự án vướng mắc về pháp lý. Một số chủ đầu tư đủ điều kiện vay vốn nhưng đang hoàn thiện hồ sơ hoặc chưa có nhu cầu vay; trong khi những doanh nghiệp có nhu cầu lại chưa hoàn tất thủ tục pháp lý dự án.

Ở phía người mua nhà, thu nhập chưa ổn định và tâm lý lo ngại khả năng trả nợ cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, một bộ phận người dân, công nhân có nhu cầu thuê nhà nhiều hơn mua nhà ở xã hội.

Việc tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trên địa bàn Thủ đô.