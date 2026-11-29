Quá trình này không chỉ khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, trùng lặp mà còn tạo cơ sở để các cơ quan quản lý đối chiếu thông tin liên ngành, nhận diện nhu cầu thực tế, dự báo biến động và nâng cao hiệu quả điều hành đô thị.

Hà Nội phát triển đô thị thông minh với người dân làm trung tâm. Ảnh: Phạm Hùng

Chuẩn hóa dữ liệu để quản lý đồng bộ

Với một đô thị lớn như Hà Nội, những thay đổi về dân cư thường kéo theo hàng loạt vấn đề quản lý. Một khu vực có thêm nhiều hộ gia đình đến sinh sống sẽ phát sinh nhu cầu về trường lớp, khám chữa bệnh, đi lại và các dịch vụ công. Nhưng nếu dữ liệu dân cư chỉ nằm trong hệ thống quản lý dân cư, thông tin trường học thuộc ngành giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh do ngành y tế quản lý, còn đất đai, quy hoạch và giao thông được theo dõi bằng những hệ thống riêng, việc nhìn nhận đầy đủ nhu cầu của một địa bàn sẽ không dễ dàng.

Đây chính là lý do dữ liệu dùng chung trở thành một yêu cầu quan trọng trong quản trị đô thị. Thay vì mỗi ngành thu thập, quản lý và khai thác thông tin theo phạm vi riêng, các nguồn dữ liệu cần được chuẩn hóa để có thể đối chiếu, kết nối và sử dụng theo những mục đích quản lý khác nhau. Một trong những nền tảng cho quá trình này là Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 12-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội về Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung. Thành phố xác định 95 tập dữ liệu dùng chung và 171 tập dữ liệu mở, bao gồm các lĩnh vực dân cư, hộ tịch, đất đai, quy hoạch, giao thông, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Các đơn vị được yêu cầu bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời; danh mục được rà soát định kỳ 6 tháng một lần.

Tính đến hết ngày 24-11-2026, Hà Nội đã triển khai kết nối, thu thập dữ liệu đối với 40/82 cơ sở dữ liệu, đạt 48,78%. Trong đó, 32 cơ sở dữ liệu đã thu thập 100% phạm vi dữ liệu hiện có của cơ quan chủ quản, 8 cơ sở dữ liệu đang tiếp tục thu thập. Bước tiếp theo là chuyển từ cơ chế các ngành cung cấp dữ liệu về kho sang khai thác hai chiều thông qua API…

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng tập dữ liệu được xác lập mà ở cách thành phố đặt các nguồn thông tin trong mối quan hệ chia sẻ, khai thác. Chẳng hạn, thông tin dân cư muốn phục vụ hiệu quả cho quản lý giáo dục phải được xác thực về định danh, nơi cư trú; dữ liệu trường học phải có địa chỉ, tọa độ và chỉ tiêu tiếp nhận chính xác. Tương tự, thông tin đất đai cần được đối chiếu với quy hoạch, còn dữ liệu giao thông phải phản ánh được mạng lưới đường và khả năng kết nối giữa các khu vực.

Thực tế, quá trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai cho thấy khối lượng công việc rất lớn. Đến tháng 9-2026, Hà Nội đã xác lập 4.914.567 thửa đất trên bản đồ địa chính; 3.257.211 thửa đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó 2.309.326 thửa đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong khi đó, vai trò của dữ liệu dân cư cũng thể hiện rõ trong cải cách hành chính. Tính đến ngày 31-8-2026, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối kỹ thuật với 13 cơ sở dữ liệu; trong đó, thành phố khai thác trực tiếp ba cơ sở dữ liệu về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và hộ tịch điện tử. Toàn bộ 115 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trên hệ thống đã được cấu hình khai thác dữ liệu, phục vụ tự động điền, xác thực và tái sử dụng thông tin.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội ứng dụng bản đồ số hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh đầu cấp. Ảnh chụp màn hình

Dữ liệu mở đường cho quản trị thông minh

Khi các nguồn dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối, giá trị không chỉ nằm ở việc thống nhất thông tin mà còn ở khả năng khai thác phục vụ những yêu cầu quản lý cụ thể. Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy điều đó qua việc ứng dụng dữ liệu trong tuyển sinh, chăm sóc sức khỏe và điều hành giao thông.

Việc Hà Nội ứng dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là một ví dụ cụ thể về giá trị của kết nối dữ liệu. Để xây dựng phương án tuyển sinh, ngành giáo dục không thể chỉ căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký hoặc chỉ tiêu của từng trường. Những thông tin đó cần được đặt trong tương quan với nơi cư trú của học sinh, vị trí trường học, khoảng cách đi lại và khả năng tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục.

Theo đó, Hà Nội đã ứng dụng GIS để hỗ trợ xác định tuyến tuyển sinh, đồng thời yêu cầu rà soát dữ liệu học sinh, địa chỉ và tọa độ trường học, chỉ tiêu tuyển sinh. Ngành giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an xác minh thông tin cư trú đối với những trường hợp cần thiết. Đến nay, dữ liệu của hơn 2,3 triệu học sinh đã được định danh, với tỷ lệ làm sạch đạt trên 98%.

Giá trị của cách làm này không chỉ dừng ở một kỳ tuyển sinh. Khi dữ liệu học sinh được cập nhật thường xuyên và đặt cạnh dữ liệu dân cư, mạng lưới trường lớp, thành phố có thể từng bước nhận diện những địa bàn có nguy cơ thiếu chỗ học, từ đó có căn cứ tính toán nhu cầu đầu tư, điều chỉnh mạng lưới trường học. Đây cũng là một trong những minh chứng rõ nhất của quản trị dựa trên dữ liệu: Thay vì chờ áp lực quá tải xuất hiện rồi mới xử lý, cơ quan quản lý có thể chủ động nhìn thấy nhu cầu từ những biến động dân cư.

Tương tự, trong lĩnh vực y tế, đến tháng 9-2026, Hà Nội đã chuẩn hóa và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho 9.258.983 người, đạt 96,94% dân số. Hệ thống liên thông hơn 27,5 triệu lượt dữ liệu khám, chữa bệnh, khám sức khỏe và quản lý khoảng 35 triệu mũi tiêm chủng; toàn bộ 42 bệnh viện trực thuộc thành phố đã thực hiện liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh. Khi hồ sơ sức khỏe được gắn với thông tin định danh, lịch sử khám chữa bệnh và tiêm chủng được cập nhật, ngành y tế có điều kiện theo dõi thông tin sức khỏe của người dân liên tục hơn.

Trong khi đó, ở lĩnh vực giao thông, dữ liệu giúp chính quyền nhận diện những vấn đề diễn ra từng giờ, từng ngày trên đường phố. Điển hình, trong khoảng thời gian từ ngày 11-9 đến 7-10-2026, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện, gửi thông báo xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông; ghi nhận 351 lượt điểm ùn tắc, chủ yếu vào giờ cao điểm. Thông tin từ camera, kết hợp với dữ liệu về mạng lưới đường, tuyến xe buýt, điểm dừng, điểm đỗ và hệ thống đèn tín hiệu, tạo thêm cơ sở để cơ quan chức năng theo dõi tình hình, nhận diện điểm nóng và nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp…

Lấy số khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Thu Hằng

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, những kết quả này cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy “mỗi ngành một cơ sở dữ liệu” sang tư duy dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và phục vụ nhiều mục tiêu quản lý. Ý nghĩa của việc này không chỉ nằm ở công nghệ. Khi dữ liệu dân cư có thể kết nối với dữ liệu đất đai, dữ liệu đất đai liên thông với quy hoạch; dữ liệu giao thông được kết nối với hệ thống điều hành; dữ liệu y tế, giáo dục được chuẩn hóa và khai thác đúng mục đích, bức tranh về đô thị trở nên đầy đủ hơn.

Từ đó, cơ quan quản lý có thể ra quyết định dựa trên thông tin cập nhật; người dân không phải nhiều lần cung cấp những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có và được phép khai thác. Đó là nền tảng để hình thành quản trị đô thị thông minh, trong đó dữ liệu không chỉ phục vụ báo cáo mà trực tiếp tham gia vào quá trình phát hiện vấn đề, phân tích, dự báo, ra quyết định và giám sát kết quả.

Để bứt phá, thành phố ưu tiên triển khai hạ tầng số dùng chung mang tính quyết định. Trước hết là hạ tầng dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo thông qua việc hoàn thành Trung tâm Dữ liệu thành phố đúng hạn, đồng thời thu hút đầu tư vào các Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tư nhân quy mô lớn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…

Với một đô thị có quy mô và tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội, giá trị của dữ liệu dùng chung không nằm ở việc thành phố sở hữu bao nhiêu cơ sở dữ liệu mà ở khả năng sử dụng những thông tin ấy để nhìn thấy mối liên hệ giữa các vấn đề tưởng như riêng biệt. Khi những dữ liệu quan trọng của đô thị được chuẩn hóa, liên thông và bảo vệ an toàn, Hà Nội sẽ có thêm một “hệ thần kinh số” để nhìn nhận đầy đủ hơn những vận động của thành phố, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đó cũng là nền tảng để Hà Nội từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh, hiện đại, quản trị hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.