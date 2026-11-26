Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó thành phố đặt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại và hội nhập sâu rộng; gắn chặt với y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.

Mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng kiên cố, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thí sinh Hà Nội dự thi Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026. Ảnh Bình Nguyên

Mục tiêu cụ thể sẽ được chia theo từng giai đoạn. Chẳng hạn đến năm 2030, hệ thống giáo dục Hà Nội từng bước tiệm cận trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế; có liên thông giữa phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và doanh nghiệp, giúp học sinh định hướng sớm và chọn lộ trình học tập, nghề nghiệp phù hợp với năng lực.

Theo đó, từ nay đến năm 2050, Hà Nội dự kiến xây mới 88 trường THPT nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở vật chất, trong đó tập trung hoàn thành tới 68 trường ngay ở giai đoạn nước rút 2026 - 2030. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nằm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với định hướng phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ với y tế, khoa học công nghệ, văn hóa.

Hệ thống trường mới được quy hoạch đa dạng loại hình từ công lập, ngoài công lập đến trường phổ thông nhiều cấp học, phân bổ tại các khu vực đang chịu áp lực lớn về dân số. Cụ thể, 6 xã, phường dự kiến được bổ sung thêm 3 trường THPT gồm Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An và Phúc Thọ; riêng Sóc Sơn là địa phương duy nhất dự kiến hoàn tất cả 3 công trình ngay trong giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, nhiều khu vực khác như Đông Anh, Phù Đổng, Tây Hồ, Đống Đa, Ngọc Hà, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Sơn Đồng, Phúc Thịnh, Quảng Bị... cùng một số địa bàn lân cận như Vĩnh Tuy cũng sẽ được xây dựng thêm 2 trường mới. Thành phố đồng thời khoanh vùng 33 xã, phường đang thiếu trường lớp để ưu tiên đầu tư gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng.

Kế hoạch mở rộng mạng lưới này là lời giải cấp thiết cho thực trạng "cung không đủ cầu" ở bậc THPT tại Thủ đô.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến năm 2026, THPT là bậc học có số lượng trường công lập khiêm tốn nhất thành phố với chỉ hơn 120 trường, khiến cuộc đua vào lớp 10 hằng năm luôn căng thẳng khi có hơn 100.000 thí sinh dự thi nhưng tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt trên 60%. Áp lực này dự báo sẽ còn tiếp tục leo thang bởi riêng năm 2026, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS với khoảng 124.000 em đăng ký thi lớp 10 và năm 2027 dự kiến có gần 190.000 em học xong lớp 9 (sinh năm Nhâm Thìn 2012) - cao kỷ lục.

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