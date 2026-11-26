Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại, hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối với các lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mạng lưới trường học, bảo đảm cơ sở vật chất và chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT tại nhiều xã, phường. Con số này dự kiến tăng lên 88 trường vào năm 2050.

Các địa bàn được quy hoạch xây dựng trường THPT mới gồm Nội Bài, Đa Phúc, Sóc Sơn, Phú Lương, Thuận An, Phúc Thọ, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai... Mạng lưới trường được phát triển theo nhiều loại hình, bao gồm trường công lập, ngoài công lập và trường phổ thông nhiều cấp học.

Xét theo phân bổ địa bàn, 6 xã, phường dự kiến có thêm 3 trường THPT là Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An và Phúc Thọ. Trong đó, Sóc Sơn là địa phương duy nhất dự kiến hoàn thành cả 3 trường ngay trong giai đoạn 2026-2030.

Một số địa bàn khác được quy hoạch xây dựng 2 trường THPT mới, như Đông Anh, Phù Đổng, Tây Hồ, Đống Đa, Ngọc Hà, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Sơn Đồng, Phúc Thịnh và Quảng Bị...

Học sinh trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Mạnh Hưng

Thành phố cũng xác định 33 xã, phường còn thiếu trường học, cần được ưu tiên đầu tư trong thời gian tới. Danh sách gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng.

Danh sách các trường dự kiến xây mới tại Hà Nội trong thời gian tới: