Kế hoạch nhằm phát triển mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô.

Trong giai đoạn 2026-2030, 68 trường THPT dự kiến được xây mới tại nhiều phường, xã như Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Đại Mỗ, Cầu Giấy, Nội Bài, Hà Đông, Yên Sở, Dương Nội, Chương Dương, Đống Đa, Vĩnh Tuy, Đan Phượng...

Đến năm 2050, tổng số trường THPT được xây mới theo quy hoạch dự kiến là 88 trường.

Theo tính toán, với số lượng trường công lập được xây mới sẽ đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, đồng thời góp phần giảm bớt áp lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội hằng năm vô cùng căng thẳng. Mỗi năm có hơn 100 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, chỉ có hơn 60% học sinh đỗ vào lớp 10 trường công lập. Riêng năm 2026, có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó khoảng 124.000 em đăng ký thi lớp 10. Năm 2027, dự kiến có gần 190.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chưa có số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10.

Trong các bậc học của Hà Nội hiện nay, bậc THPT đang có số lượng trường công lập ít nhất. Đến năm 2026, toàn thành phố chỉ có hơn 120 trường.

Dưới đây là danh sách các trường THPT Hà Nội dự kiến xây mới trong giai đoạn tới:

Hà Nội dự kiến xây mới 88 trường THPT

Về định hướng phát triển, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng nền giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng cao; bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và phát triển các mô hình giáo dục nòng cốt. Thành phố hướng tới từng bước tiệm cận trình độ giáo dục tiên tiến trong khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tầm nhìn đến năm 2065 và 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu châu Á, có nhiều cơ sở giáo dục thuộc nhóm đầu khu vực và đạt chuẩn quốc tế.