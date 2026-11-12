Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND thành phố trong tháng 12/2026

Sáng 11/11, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (kỳ họp thứ tám) HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và chương trình xây dựng nghị quyết năm 2027, định hướng giai đoạn 2028-2031.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ tám sẽ được tổ chức trong tháng 12/2026, xem xét hàng chục nghị quyết, báo cáo và đề án. HĐND thành phố cũng dự kiến dành một ngày làm việc để chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường, tập trung vào việc thực thi pháp luật và những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến ngày 31/10/2026, Hà Nội đã tổng rà soát 647 văn bản quy phạm pháp luật cấp thành phố, gồm 258 nghị quyết của HĐND thành phố, 384 quyết định của UBND thành phố và 5 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 61 nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; UBND thành phố ban hành 17 quyết định quy phạm pháp luật và 51 văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố.

Qua rà soát, có 5 nghị quyết cần xem xét theo kiến nghị của cơ quan Quốc hội về tính thống nhất, căn cứ ban hành và kỹ thuật dẫn chiếu. Một số nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp quy định mới, liên quan đến chính sách đất đai, thu hút nhà đầu tư chiến lược, vùng phát thải thấp và giáo dục. Thành phố cũng bước đầu tổng hợp dự kiến 48 nghị quyết xây dựng trong năm 2027 và 51 nghị quyết thuộc danh mục định hướng giai đoạn 2028-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm cần tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027, nhất là kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Qua đó, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo.

Đối với việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026, đồng chí đề nghị có báo cáo đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện luật và các nghị quyết của HĐND thành phố trong thời gian qua, làm cơ sở điều chỉnh chính sách, bảo đảm các cơ chế đặc thù dành cho Hà Nội thực sự đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và giám đốc các sở, ngành phối hợp thống nhất nội dung trình kỳ họp; bảo đảm đầy đủ quy trình, trình tự và thời gian. Đồng thời, thống nhất ban hành một nghị quyết chung tại kỳ họp thứ tám để bãi bỏ các điều khoản, nghị quyết không còn hiệu lực.

Nhấn mạnh khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn, đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu chủ động chuẩn bị hồ sơ, nâng cao chất lượng thẩm tra, kịp thời trao đổi, bổ sung những vấn đề còn vướng mắc. HĐND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND thành phố, trao đổi thẳng thắn để thống nhất quan điểm, bảo đảm hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích chung của Thủ đô.