Hà Nội dự kiến tiết kiệm hơn 1.700 tỷ đồng/năm khi tái cấu trúc 25 thủ tục hành chính

Ngày 10/11, báo cáo tại cuộc họp về công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, trong tổng số 1.190 thủ tục hành chính thuộc diện rà soát, thành phố đã cắt giảm 473 thủ tục và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ thêm 194 thủ tục.

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính cắt giảm và đề xuất cắt giảm đạt 667 thủ tục, tương đương 56,1%, vượt mục tiêu tối thiểu 50% đề ra.

Đáng chú ý, kết quả rà soát chỉ ra có 753 thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ. Nếu tính cả 316 thủ tục chỉ phát sinh từ 1 đến 3 hồ sơ, toàn thành phố có 1.069 thủ tục gần như không có giao dịch. Đây được đánh giá là nhóm dư địa cắt giảm rất lớn. Tuy nhiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công đề xuất cần đánh giá kỹ các thủ tục mới ban hành hoặc mới phân cấp; trong đó ưu tiên xem xét bãi bỏ những thủ tục không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liên tiếp.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội

Về tái cấu trúc quy trình, đến ngày 9/11, thành phố đã hoàn thành đối với 1.609/1.721 thủ tục hành chính, đạt 93,5%; còn ít nhất 26 thủ tục cần hoàn thiện để đạt mục tiêu 95% trước ngày 31/12/2026. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2026 ước tính tiết kiệm khoảng 562 tỷ đồng mỗi năm.

Riêng nhóm 25 thủ tục hành chính trọng điểm, chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, chi phí tuân thủ dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm khi các phương án được vận hành đồng bộ.

Về thí điểm mô hình Trạm Công dân số, mỗi Trạm dự kiến có hai cabin gồm Ki-ốt dịch vụ đa tiện ích và Cabin Sức khỏe số, phục vụ các nhu cầu như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán, tra cứu thông tin, gọi khẩn cấp SOS và đo một số chỉ số sức khỏe. Giai đoạn đầu ưu tiên tích hợp 25 TTHC thiết yếu; các tiện ích về thuế, bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh sẽ được nghiên cứu bổ sung sau.

Xem xét trách nhiệm những đơn vị chậm triển khai

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện song song hai mục tiêu: Cắt giảm tối thiểu 50% số lượng thủ tục hành chính và 50% thời gian giải quyết. Tỷ lệ cắt giảm số lượng đã đạt 56,1%, nhưng rút ngắn thời gian mới dừng ở mức 33,4%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát quy trình, cắt giảm thủ tục, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu số để giảm thời gian và chi phí thực chất cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với 194 thủ tục đề xuất bãi bỏ, lãnh đạo thành phố chỉ đạo phải làm rõ căn cứ pháp lý, phân định rõ thẩm quyền của thành phố hay thuộc kiến nghị bộ, ngành Trung ương. Thống nhất phương pháp tính toán, tránh nhầm lẫn giữa số lượng đã cắt giảm thực tế và số lượng mới dừng ở mức đề xuất.

Ông Dũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát lại phương án, hoàn thiện số liệu và gửi kết quả trong thời hạn một tuần. Sau thời hạn này, thành phố sẽ tổ chức làm việc, kiểm điểm tiến độ, xem xét trách nhiệm những đơn vị chậm triển khai; các trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ được tổng hợp, báo cáo Bí thư Thành ủy.