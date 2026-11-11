Hà Nội dự kiến tiếp nhận hơn 40 km² đất từ Phú Thọ

Chiều 11/11, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Theo phương án được Chính phủ trình, tổng diện tích chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội là 40,06 km², bao gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm. Khu vực này có quy mô dân số 1.057 người.

Cụ thể, 13,38 km² diện tích tự nhiên cùng 1.057 người, tương ứng 243 hộ thuộc một phần xóm Mom và một phần xóm Bu Chằm của xã Thịnh Minh, được đề xuất chuyển về xã Ba Vì, TP Hà Nội.

Phần diện tích còn lại là 26,68 km², không có dân cư, gồm 8,33 km² thuộc xã Thịnh Minh, 7,42 km² thuộc xã Lương Sơn và 10,93 km² thuộc phường Kỳ Sơn, được chuyển về xã Yên Xuân, TP Hà Nội quản lý.

Hướng tới quản lý thống nhất Vườn quốc gia Ba Vì

Chính phủ cho biết chủ trương điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất. Phương án cũng nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và người dân tại hai địa phương.

Việc điều chỉnh không chỉ nhằm bảo đảm công tác quản lý Vườn quốc gia Ba Vì được thực hiện thống nhất, xuyên suốt mà còn hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lâu dài của Vùng Thủ đô và cả nước.

Sau khi hoàn tất điều chỉnh, Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,90 km², dân số 8.808.582 người. Trong khi đó, tỉnh Phú Thọ còn 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 4.021.581 người.

Đáng chú ý, việc chuyển giao địa giới không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của cả hai địa phương. Trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được giữ ổn định.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới ngay tại kỳ họp này, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan. Các đơn vị chịu tác động gồm xã Ba Vì, xã Yên Xuân thuộc TP Hà Nội và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan thẩm tra đề nghị khẩn trương rà soát quy hoạch

Báo cáo thẩm tra tại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan này nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Theo đánh giá của cơ quan thẩm tra, đề án được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định; việc lấy ý kiến cử tri và HĐND tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp đều ghi nhận tỷ lệ đồng thuận cao.

Đối với yêu cầu bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đề nghị sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền hai địa phương chủ động, khẩn trương rà soát và cập nhật các quy hoạch sau khi nghị quyết có hiệu lực, bảo đảm triển khai đúng chủ trương đã được Bộ Chính trị chỉ đạo.

Một nội dung khác được cơ quan thẩm tra lưu ý là việc xác định diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương sớm hoàn thành việc đo đạc, xác định chính xác diện tích, đồng thời công khai các số liệu này.

Việc công bố đầy đủ, chính xác diện tích tự nhiên sẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu tin cậy cho quá trình xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trong thời gian tới.