Hà Nội dự kiến thu 146.000 tỷ đồng từ đất trong năm 2026

Nguồn thu ngân sách từ đất tại Hà Nội đang vượt chỉ tiêu cả năm, tạo cơ sở để thành phố dự kiến thu khoảng 146.000 tỷ đồng trong năm 2026. Nếu đạt mục tiêu, đây sẽ là mức thu cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 35% so với kết quả 107.900 tỷ đồng của năm ngoái.

Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách từ đất đai.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, tính đến hết ngày 8/10, thành phố thu 98.618 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tương đương hơn 100% chỉ tiêu cả năm. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 86.392 tỷ đồng; tiền thuê đất khoảng 11.749 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu hơn 476 tỷ đồng.

Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục đóng góp vào nguồn thu. Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội tổ chức đấu giá tại 76 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 33,6 ha. Tổng giá trị trúng đấu giá đạt khoảng 11.262 tỷ đồng, trong khi số thu thực tế khoảng 14.600 tỷ đồng do bao gồm cả các khoản từ những phiên đấu giá năm 2025 chuyển sang.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu 800.000 tỷ đồng từ đất đai, tương đương bình quân 160.000 tỷ đồng mỗi năm. Mục tiêu này đòi hỏi việc tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất và triển khai các dự án liên quan phải bảo đảm tiến độ.

Một trong những nguồn thu được thành phố tính đến là quỹ đất thanh toán cho các dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và khu vực phụ cận tuyến đường Vành đai 4. Riêng trong năm nay, Hà Nội dự kiến khai thác khoảng 2.000 ha từ nhóm quỹ đất này.

Các dự án liên quan gồm cầu Trần Hưng Đạo, trục không gian Quốc lộ 1A, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cùng các khu đa mục tiêu Bình Minh và Tam Hưng.

Diễn biến thu ngân sách từ đất trong những tháng đầu năm cho thấy khoản thu này đã vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, để duy trì nguồn thu ở mức cao trong các năm tiếp theo, tiến độ đấu giá, hoàn tất nghĩa vụ tài chính và triển khai các dự án sẽ là những yếu tố cần theo dõi.

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