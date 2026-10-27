Hà Nội dự kiến thông xe cầu Thăng Long sớm hơn kế hoạch

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm thông xe sớm tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long, sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản ngày 27/10, thời gian rào chắn, phân luồng phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2 được dự kiến từ ngày 15/9 đến 10/11/2026. Kế hoạch thi công ban đầu dự kiến hoàn thành ngày 5/11.

Tuy nhiên, đơn vị thi công cho biết đã áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng và đề xuất tháo rào chắn, thông xe sớm hơn 12 ngày so với thời gian phân luồng đã thông báo và sớm hơn 7 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu.

Sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng tại nút giao phía Bắc cầu Thăng Long, đơn vị thi công đề xuất tháo rào chắn, thông xe sớm và lắp đặt thiết bị cân theo từng làn. (Ảnh Thành Long)

Cụ thể, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đề xuất tháo rào chắn ngày 29/10 và tổ chức thông xe toàn bộ mặt cắt cầu Thăng Long từ 22h cùng ngày. Về tiến độ thi công trạm cân, tại chiều từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài, đơn vị đã hoàn thành 100% hạng mục hạ tầng vùng cân và lắp đặt thiết bị trên 2 làn đường.

Đối với chiều từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, cả 3 làn đường đã được đổ bê tông xi măng và đang trong quá trình bảo dưỡng. Dự kiến đến ngày 29/10, bê tông đạt cường độ, đủ điều kiện thông xe.

Để sớm đưa tuyến đường vào khai thác, Ban Duy tu đề xuất thực hiện việc lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe sau khi thông xe. Do đoạn đường đầu cầu phía Nội Bài về Hà Nội có 3 làn xe, trong khi mặt cắt đường trên cầu chỉ có 2 làn, đơn vị kiến nghị rào chắn cục bộ lần lượt từng làn để thi công. Thời gian thi công dự kiến là 2 ngày cho mỗi làn.

Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông trên 2 làn còn lại theo hướng từ Nội Bài về Hà Nội, bảo đảm số làn lưu thông đồng bộ với mặt cắt đường trên cầu. Phương án trên hiện là đề xuất của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, được trình Sở Xây dựng Hà Nội xem xét, chấp thuận.