Hà Nội dự kiến thay đổi cách thu phí trông giữ xe, người dân cần biết gì?

Dự kiến áp dụng công nghệ tại các điểm trông giữ xe

UBND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo Quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn. Dự thảo đề xuất các yêu cầu về quản lý phương tiện, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và kết nối dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động trông giữ xe.

Phạm vi áp dụng dự kiến là các hoạt động trông giữ xe có thu giá dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời và khu vực đỗ xe thuộc công trình.

Về lộ trình, dự thảo đặt mục tiêu 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Đối với xe máy, các điểm trông giữ, bãi đỗ xe cũng phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước.

Ô tô ưu tiên thu phí điện tử không dừng, xe máy có thể quét mã QR

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương thức thanh toán tiền gửi xe. Theo dự thảo, các giao dịch thu giá dịch vụ trông giữ xe thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định.

Đối với ô tô, dự thảo đề xuất thu phí điện tử không dừng qua tài khoản giao thông của khách hàng theo quy định tại Nghị định số 119/2024/NĐ-CP. Trường hợp phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc tài khoản giao thông không đủ điều kiện thanh toán, đơn vị trông giữ xe có thể áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác thay thế.

Đối với xe máy, người sử dụng dịch vụ có thể thanh toán tự động, quét mã QR động hiển thị trên thiết bị cầm tay hoặc màn hình thanh toán tại cửa ra bãi đỗ, hoặc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Theo dự thảo của UBND TP Hà Nội, hoạt động trông giữ xe có thu phí sẽ được quản lý bằng giải pháp công nghệ, hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt, mọi dự liễu truyền về thành phố quản lý.

Tuy nhiên, dự thảo không quy định việc thu tiền mặt bị loại bỏ trong mọi tình huống. Việc thu tiền mặt vẫn được xem xét trong trường hợp hệ thống thanh toán tự động hoặc phần mềm quản lý gặp sự cố, hoặc người gửi xe không thể thanh toán không dùng tiền mặt vì lý do khách quan tại thời điểm giao dịch.

Trong những trường hợp này, đơn vị trông giữ xe vẫn phải ghi nhận giao dịch vào hệ thống, lập chứng từ theo quy định, đánh dấu đây là giao dịch ngoại lệ bằng tiền mặt và không được thu cao hơn mức giá đã niêm yết.

Phải niêm yết giá, ghi nhận giao dịch và cung cấp chứng từ

Theo dự thảo, đơn vị quản lý, khai thác bãi đỗ xe phải công khai mức giá dịch vụ, thời gian tính giá và các phương thức thanh toán được chấp nhận tại lối vào và nơi thanh toán. Việc thu giá dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết, không niêm yết giá hoặc niêm yết không rõ ràng thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Đơn vị trông giữ xe có trách nhiệm lập và giao hóa đơn, chứng từ cho từng giao dịch theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Với các đơn vị thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, dữ liệu hóa đơn phải được kết nối, chuyển đến cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu về tiếp nhận phản ánh, tra soát và khiếu nại. Đơn vị trông giữ xe phải tổ chức tiếp nhận qua ít nhất hai kênh, gồm số điện thoại và một kênh trực tuyến hoặc bằng văn bản; khoản thu sai phải được xử lý, hoàn trả cho người sử dụng dịch vụ trong thời hạn 3 ngày làm việc theo nội dung dự thảo.

Đáng chú ý, dự thảo nghiêm cấm việc buộc người gửi xe phải gắn thêm thẻ định danh riêng, mở tài khoản riêng của đơn vị khai thác hoặc mua thiết bị, dịch vụ đi kèm như điều kiện để được gửi xe. Việc bắt buộc thanh toán bằng tiền mặt hoặc từ chối phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hợp lệ khi hệ thống hoạt động bình thường cũng thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Ngoài thay đổi phương thức thanh toán, dự thảo yêu cầu các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe thuộc diện áp dụng phải ghi nhận, truyền dữ liệu tự động, liên tục về hệ thống quản lý tập trung của thành phố.