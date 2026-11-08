Hà Nội dự kiến tham gia thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở đủ 14 môn

5.600 học sinh Hà Nội thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi quốc gia năm học 2026-2027. Ảnh: Phạm Thảo

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra ngày 30 và 31-12-2026. Điểm mới của kỳ thi năm nay là có thêm môn tiếng Hàn, bên cạnh những môn thi quen thuộc, gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật.

Để chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia, từ tháng 9-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời tuyển chọn đội tuyển dự thi quốc gia. Kỳ thi khai mạc ngày 14-9, thu hút gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học tham gia.

Điểm đáng chú ý là kỳ thi được tổ chức theo hai bảng. Trong đó, bảng A dành cho việc chọn học sinh giỏi thành phố; bảng B vừa xét giải học sinh giỏi thành phố, vừa lựa chọn những học sinh có thành tích nổi bật vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia. Cách tổ chức này tạo thêm cơ hội để học sinh tham gia tranh tài, đồng thời giúp thành phố tuyển chọn lực lượng dự thi ở từng môn.

Ngày 13-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả kỳ thi. Có 3.331 học sinh được công nhận đoạt giải, gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích. Từ kết quả này, những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn vào đội tuyển thành phố, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung đề thi được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào ngày 21-1-2027.