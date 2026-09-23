Hà Nội dự kiến tăng mức trần tiền ăn bán trú của học sinh, cao nhất 50.000 đồng

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiệt, xã Thanh Trì, Hà Nội, học sinh ăn bán trú tại trường. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.

Tại dự thảo, Hà Nội đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh cấp bậc mầm non lên 22.000 đồng/học sinh/ngày (bữa sáng) và 40.000 đồng/học sinh/ngày (bữa trưa).

Với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dự kiến mức trần đối với dịch vụ tiền ăn sáng là 25.000 đồng/học sinh/ngày; mức trần 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với tiền ăn trưa.

Riêng đối với cấp tiểu học, các trường phải đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/ngày.

Việc điều chỉnh mức trần dịch vụ tiền ăn được đề xuất trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức, chế biến, bảo quản và cung cấp bữa ăn.

Đồng thời, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Mức trần đề xuất là giới hạn tối đa để các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế xác định mức thu cụ thể; không phải mức thu bắt buộc áp dụng thống nhất.

Việc xác định mức thu cụ thể phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người học, được công khai và thực hiện theo quy định.

Hiện nay, mức trần tiền ăn bán trú tại các trường công lập áp dụng chung cho tất cả các cấp học là 20.000 đồng đối với bữa sáng và 35.000 đồng đối với bữa trưa.