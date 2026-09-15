Hà Nội dự kiến sửa quy định về giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 Quyết định quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Dự thảo được xây dựng để thay thế Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/1/2022.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại những khu vực đã có quy hoạch được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện.

Bỏ thời hạn tồn tại tối đa 5 năm

Theo dự thảo, thời hạn tồn tại cụ thể của công trình sẽ được ghi trực tiếp trong giấy phép xây dựng có thời hạn, trên cơ sở phù hợp với thời hạn thực hiện quy hoạch và các quy định của pháp luật.

Khi hết thời hạn tồn tại mà quy hoạch vẫn chưa được thực hiện, việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình sẽ được xử lý theo quy định tại Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội dự kiến quy định mới về giấy phép xây dựng có thời hạn, tối đa 4 tầng, cao không quá 18m. Ảnh minh họa

Như vậy, nếu được thông qua, quy định mới sẽ bỏ giới hạn công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn chỉ được tồn tại tối đa 5 năm kể từ ngày cấp phép như quy định hiện hành.

Việc thay đổi này đồng nghĩa thời gian tồn tại của công trình sẽ không còn áp dụng một mốc thời gian cứng, mà được xác định dựa trên tình hình và thời hạn thực hiện quy hoạch cụ thể tại từng khu vực.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất khi thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép xây dựng vẫn còn, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và phá dỡ công trình sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Công trình tối đa 4 tầng, cao không quá 18m

Bên cạnh việc quy định thời hạn tồn tại, dự thảo cũng đưa ra các giới hạn cụ thể về quy mô đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Theo đó, công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới có quy mô tối đa không quá 4 tầng nổi. Công trình được bố trí tum thang để bao che lồng cầu thang bộ, giếng thang máy và thiết bị kỹ thuật nếu có.

Diện tích sàn tum không được vượt quá 30% diện tích sàn mái và chiều cao tum không quá 3m.

Công trình không được xây dựng tầng lửng, tầng hầm hoặc bán hầm. Tổng chiều cao công trình không quá 18m và đồng thời không được vượt các chỉ tiêu theo quy hoạch, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc áp dụng tại khu vực.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo, trường hợp quy mô hiện trạng không vượt quá quy mô được phép xây dựng mới thì được cải tạo tối đa theo quy định.

Trường hợp công trình hiện trạng có quy mô lớn hơn quy mô được phép xây dựng mới, việc sửa chữa, cải tạo chỉ được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh và môi trường; thay thế các bộ phận bị hư hỏng và duy trì công năng hiện có.

Đáng chú ý, việc cải tạo trong trường hợp này không được làm tăng số tầng, chiều cao, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn hoặc thay đổi công năng theo hướng làm tăng quy mô sử dụng.

Không yêu cầu người dân cung cấp lại dữ liệu đã có

Một điểm mới khác trong dự thảo là yêu cầu các cơ quan liên quan không được đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục hoặc bước giải quyết ngoài quy định đối với người đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Khi cần xác minh thông tin về đất đai, cơ quan cấp phép phải chủ động khai thác thông tin hoặc lấy ý kiến cơ quan quản lý đất đai. Người dân không phải cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ quản lý nhà nước.

Quy định này nhằm hạn chế việc yêu cầu người dân bổ sung các giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có dữ liệu, đồng thời hướng tới đơn giản hóa quy trình cấp phép xây dựng.

Theo dự thảo, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện.

Sau khi được ban hành, quyết định mới sẽ thay thế Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.