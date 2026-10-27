Theo dự thảo, đối tượng được xem xét hỗ trợ là cá nhân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, công bố áp dụng trong hai năm 2026 và 2027.

Bên cạnh điều kiện về hộ nghèo, người đề nghị hỗ trợ phải có thông tin "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID thuộc địa bàn Hà Nội. Thông tin này phải được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Phạm vi hỗ trợ tập trung vào việc chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, mức hỗ trợ bằng tiền cụ thể hiện chưa được nêu rõ. TP Hà Nội sẽ có quyết định chính thức sau khi chủ trương được thông qua.

Việc xây dựng quy trình riêng cho chính sách được kỳ vọng tạo cơ sở để người thuộc hộ nghèo tiếp cận hỗ trợ thuận lợi hơn, từng bước giảm rào cản về chi phí khi chuyển sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ tiền cho hộ nghèo chuyển đổi giao thông xanh?

Theo Sở Xây dựng, một trong những mục tiêu quan trọng của dự thảo là thống nhất thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, phương thức chi trả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố, hạn chế tình trạng mỗi địa phương thực hiện một cách khác nhau. Đồng thời, các quy định cụ thể cũng giúp tăng tính minh bạch, tạo điều kiện để người dân theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ và phòng ngừa hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi ngân sách.

Đáng chú ý, dự thảo đặt ra định hướng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa giấy tờ, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của Nhà nước.

Sở Xây dựng đề xuất đẩy mạnh khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu đăng ký phương tiện và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quá trình xét duyệt, giải quyết hỗ trợ. Việc tăng cường kết nối và sử dụng dữ liệu có sẵn không chỉ góp phần giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân mà còn hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin chính xác hơn.

Dự thảo Quyết định gồm 7 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cũng như trách nhiệm tổ chức triển khai.

Theo phương án đề xuất, UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sẽ thực hiện chính sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kinh phí triển khai được bố trí trong dự toán ngân sách thành phố theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND và quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trong bối cảnh thành phố thúc đẩy chuyển đổi xanh và cải thiện chất lượng môi trường đô thị, việc thiết kế chính sách hỗ trợ có tính đến nhóm người dân còn hạn chế về điều kiện kinh tế mang ý nghĩa thiết thực.

Nếu được triển khai với thủ tục thuận tiện, tiêu chí rõ ràng và phương thức chi trả minh bạch, chính sách không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí chuyển đổi phương tiện mà còn tạo thêm cơ hội để người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống giao thông bền vững.