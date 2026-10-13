Hà Nội dự kiến quy hoạch công viên Thủ Lệ, 37 hộ dân có thể bị di dời

Phối cảnh minh họa không gian cảnh quan mặt nước hồ Thủ Lệ. Ảnh: Đơn vị tư vấn

UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ tỷ lệ 1/500. Thời gian niêm yết lấy ý kiến khoảng 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8/10/2026.

Theo định hướng đề xuất, quy hoạch khu công viên Thủ Lệ trở thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội; tạo lập một không gian cảnh quan đặc thù (nơi nuôi dưỡng động - thực vật hoang dã, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái) kết nối không gian văn hoá và không gian xanh, tăng chiều sâu văn hóa cho vùng đô thị và là điểm tham quan, du lịch, giải trí hàng đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Du khách tham quan tại công viên Thủ Lệ

Khu vực nghiên cứu rộng khoảng 19 ha, thuộc phường Giảng Võ. Phía Bắc giáp phố Đào Tấn và làng Thủ Lệ; phía Nam giáp đường Kim Mã - Cầu Giấy; phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Ngọc và khách sạn Daewoo; phía Tây và Tây Bắc giáp đường Bưởi, sông Tô Lịch. Trong phạm vi quy hoạch hiện có khoảng 37 hộ dân với 150 người nằm trên đường Kim Mã và Cầu Giấy.

Điểm đáng chú ý của đồ án là phân chia công viên thành hai khu vực với chức năng khác nhau. Khoảng 70% diện tích, tương đương 13,5 ha, được định hướng thành không gian mở, gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và các khu sinh hoạt cộng đồng.

Tại khu vực này, hệ thống tường rào bao quanh dự kiến được tháo dỡ, tạo lối tiếp cận trực tiếp từ vỉa hè các tuyến Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Văn Ngọc. Người dân có thể sử dụng không gian để đi dạo, tập thể dục, dưỡng sinh và thư giãn 24/7.

Phân khu đóng có diện tích khoảng 5,4 ha, chiếm khoảng 30% diện tích công viên, là khu vực dành cho hoạt động nuôi dưỡng và trưng bày động vật. Theo đồ án, khu vực này gồm khu chim, gà ở phía Tây và khu nuôi dưỡng các loài động vật còn lại ở phía Bắc. Phương án đề xuất kiểm soát vé, sử dụng hàng rào sinh thái như hàng rào cây xanh, hào đá nhân tạo và vách kính chịu lực để bảo đảm an toàn; đồng thời quy định giờ đóng cửa nhằm tạo thời gian nghỉ ngơi cho động vật.

Bên cạnh đó, đồ án xác định đền Voi Phục (một trong Thăng Long Tứ Trấn) là điểm nhấn định hình cảnh quan phía Tây và toàn bộ công viên. Các trò chơi giải trí hiện nằm trong vùng đệm di tích được nghiên cứu chuyển về phía Đông Bắc, giáp đường Đào Tấn, và khu vực ngầm dưới quảng trường. Dải cây xanh nhiều tầng sẽ đóng vai trò ngăn cách, hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến không gian di tích.

Phối cảnh minh họa khu động thực vật biển và nước ngọt

Đồ án cũng đề xuất xây dựng cầu đi bộ trên cao kết nối từ tầng trung chuyển ga S8 của tuyến metro số 3, qua đường dẫn trực tiếp xuống quảng trường công viên. Tại đây, quảng trường đón tiếp trung tâm được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật và cung cấp thông tin, ứng dụng màn hình LED, âm thanh vòm, ánh sáng tương tác và trình chiếu kỹ thuật số.

Phía dưới quảng trường dự kiến bố trí bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng, khu thông tin, quầy vé tự động, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn uống, mua sắm và khu vui chơi trong nhà. Hệ thống không gian ngầm được nghiên cứu tại ba vị trí: phía Tây gần đường Bưởi, phía Đông Nam dưới quảng trường trung tâm và phía Đông Bắc.

Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội (hiện nay là vườn thú duy nhất của thủ đô) là một trong những địa điểm đẹp nổi tiếng và lâu đời của thủ đô, được xây dựng từ năm 1975-1976. Vườn thú hiện có hơn 600 cá thể thuộc hơn 100 loài, trong đó nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Khu vực này sở hữu hơn 8,7ha mặt nước hồ và hệ thống cây xanh cổ thụ di sản có giá trị sinh thái cao, có đền Voi Phục là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thuộc Thăng Long Tứ Trấn. Tháng 3/2025, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500.