Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII diễn ra chiều 26/11.

Hà Nội dự kiến phát hành gần 122.000 tỷ đồng trái phiếu làm 5 tuyến metro. Ảnh: Trung Nguyễn

Theo báo cáo, năm 2027, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho 5 tuyến đường sắt đô thị (gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14) là 184,1 nghìn tỷ đồng. Sau khi đã cân đối phần vốn bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, Hà Nội cần huy động thêm 121,7 nghìn tỷ đồng.

Để lấp khoảng trống này, thành phố đề xuất phương án phát hành tối đa 121,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu dự án. Mức phát hành dự kiến được bảo đảm nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 do Quốc hội phê duyệt, đồng thời phù hợp với các kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn và khả năng trả nợ của địa phương.

Trái phiếu dự kiến có 4 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được chia làm 3 đợt phát hành thông qua hai hình thức là đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành. Lãi suất từng đợt sẽ do UBND thành phố quyết định dựa trên khung quy định của Bộ Tài chính. Sau khi chủ trương được Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố sẽ xây dựng đề án chi tiết cho từng đợt phát hành.

Việc dồn lực cho mạng lưới metro nằm trong định hướng ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển giai đoạn tới của thủ đô. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 sau điều chỉnh (tổng vốn đạt 1.782,6 nghìn tỷ đồng), riêng nguồn vốn dành cho đường sắt đô thị và các dự án ODA đã được điều chỉnh tăng thêm 671,6 nghìn tỷ đồng, đạt 1.009,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tới 64,33% tổng kế hoạch vốn của toàn thành phố.

Đáng chú ý, toàn bộ 100% nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất quanh các khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) sẽ được giữ lại cho ngân sách cấp thành phố để tái đầu tư.

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu, năm 2027 thành phố dự kiến tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 915,9 nghìn tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương là 471,7 nghìn tỷ đồng. Để tập trung nguồn lực cao nhất cho các dự án trọng điểm và hạ tầng giao thông cấp thiết, Hà Nội dự kiến thực hiện tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách các cấp, đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên nhằm bảo đảm các chế độ an sinh xã hội.