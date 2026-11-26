Chiều 26/11, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND Thành phố trình bày các tờ trình về dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công và phương án huy động nguồn lực phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Dành 184.000 tỷ đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị

Báo cáo về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 915.900 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương khoảng 471.700 tỷ đồng.

Thành phố định hướng phân bổ ngân sách theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi và bảo đảm nguồn lực cho các chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến cân đối chi đầu tư phát triển, phân bổ 121.900 tỷ đồng từ nguồn vay; đồng thời tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách các cấp để tập trung cho những dự án trọng điểm, cấp thiết.

Đối với chi thường xuyên, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% nhằm bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, theo yêu cầu Hà Nội phải tự bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố dự kiến tăng thêm 1.026.700 tỷ đồng, lên 4.752.100 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương tăng 843.300 tỷ đồng, lên 2.246.600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu (Ảnh: Thành Thái).

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tổng mức vốn sau điều chỉnh dự kiến đạt 1.782.600 tỷ đồng, tăng 899.300 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố là 1.570.200 tỷ đồng, cấp xã là 212.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn dành cho đường sắt đô thị và các dự án sử dụng vốn ODA tăng thêm 671.600 tỷ đồng, nâng tổng mức sau điều chỉnh lên 1.009.900 tỷ đồng, chiếm 64,33% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Riêng kế hoạch đầu tư công năm 2027, thành phố dự kiến tổng mức vốn 373.200 tỷ đồng, thấp hơn 9.500 tỷ đồng so với dự kiến Trung ương giao. Trong đó, ngân sách cấp thành phố bố trí 326.800 tỷ đồng, cấp xã 46.400 tỷ đồng.

Điều chỉnh tỉ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Liên quan đến định mức phân bổ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, phương án được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ban hành đến hết năm 2026, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và sự thay đổi nhiệm vụ chi giữa cấp thành phố với cấp xã.

Theo đó, Hà Nội giữ nguyên 13 khoản thu cấp xã được hưởng 100% và các tỷ lệ phân chia đối với một số khoản thu từ đất. Riêng lệ phí trước bạ đối với xe máy, ô tô và tài sản khác được điều chỉnh theo hướng ngân sách cấp xã hưởng 100%.

Đối với tiền sử dụng đất từ các dự án có quy mô từ 2ha trở lên tại phường và từ 20ha trở lên tại xã, tỷ lệ ngân sách cấp phường được hưởng là 10%, cấp xã là 15%, giảm 5% so với năm 2026. Riêng nguồn thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD, ngân sách thành phố hưởng 100%.

Các đại biểu tham dự (Ảnh: Thành Thái).

Đáng chú ý, thành phố đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các xã, phường có đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Mức hỗ trợ tối đa bằng 5% số thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách, nhưng không quá 500 tỷ đồng mỗi xã, phường trong giai đoạn 2027-2030.

Theo phương án điều chỉnh, năm 2027, Hà Nội dự kiến có 33 xã, phường tự cân đối được ngân sách, giảm 8 đơn vị so với năm 2026. Đối với các địa phương còn lại, thành phố sẽ bổ sung nguồn lực bảo đảm chi ngân sách.

Huy động 121.700 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội năm 2027.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội dự kiến phát hành tối đa 121.700 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị trong năm 2027 dự kiến là 184.100 tỷ đồng. Sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, số vốn cần huy động thêm là 121.700 tỷ đồng.

Theo phương án, mức phát hành này nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt, đồng thời phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách năm 2027 của thành phố.

Hà Nội huy động 121.700 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu (Ảnh: Thành Thái).

Trái phiếu dự kiến có các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được phát hành thành 3 đợt thông qua hai phương thức là đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành. UBND thành phố quyết định lãi suất từng đợt trên cơ sở khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố thông qua chủ trương, UBND thành phố sẽ xây dựng đề án phát hành cụ thể cho từng đợt.

Trong đó, thành phố xác định thời điểm, khối lượng huy động, kỳ hạn, phương thức và lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ, bảo đảm tiết kiệm và bám sát diễn biến thị trường. Đề án sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố xem xét.