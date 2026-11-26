Chiều 26/11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trình bày Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội năm 2027, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố dự kiến phát hành tối đa 121.700 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thành Thái).

Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị trong năm 2027 là 184.100 tỷ đồng. Sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, số vốn cần huy động thêm là 121.700 tỷ đồng.

Mức phát hành dự kiến bảo đảm nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt, đồng thời phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay - trả nợ 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách năm 2027 của thành phố.

Trái phiếu dự kiến có các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được phát hành thành 3 đợt theo hai phương thức là đấu thầu phát hành hoặc bảo lãnh phát hành. UBND thành phố quyết định lãi suất từng đợt trên cơ sở khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố thông qua chủ trương, UBND thành phố sẽ xây dựng đề án phát hành cụ thể cho từng đợt, trong đó xác định thời điểm, khối lượng huy động, kỳ hạn, phương thức và lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ, bảo đảm tiết kiệm và bám sát tình hình thị trường. Đề án sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố xem xét.

Việc huy động vốn cho các tuyến đường sắt đô thị nằm trong định hướng ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển của Hà Nội khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, theo dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 915.900 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 471.700 tỷ đồng. Thành phố tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí 184.000 tỷ đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị.

Trên cơ sở dự toán được giao, thành phố xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2027 theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi và bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, thành phố cân đối chi đầu tư phát triển và phân bổ 121.900 tỷ đồng từ nguồn vay; đồng thời thực hiện tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách các cấp để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp thiết.

Cùng với kế hoạch ngân sách năm 2027, Hà Nội cũng điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tổng mức vốn sau điều chỉnh là 1.782.600 tỷ đồng, tăng 899.300 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố là 1.570.200 tỷ đồng, cấp xã là 212.400 tỷ đồng. Riêng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố tăng 859.800 tỷ đồng, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, vốn dành cho đường sắt đô thị và các dự án sử dụng vốn ODA tăng 671.600 tỷ đồng, sau điều chỉnh đạt 1.009.900 tỷ đồng, chiếm 64,33% tổng kế hoạch. Đây là nhóm lĩnh vực được bố trí nguồn lực lớn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.

Linh Đan