Hà Nội dự kiến phá dỡ 136 căn tại CT6 Kiến Hưng: Người dân được bố trí thế nào?

UBND phường Kiến Hưng vừa rà soát hiện trạng tại dự án CT6 Kiến Hưng, xác định 136 căn dự kiến phải di dời, gồm 126 căn hộ chung cư và 10 căn nhà thấp tầng.

Cụm toà nhà CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Khánh Huy/Hà Nội mới

Trong số 126 căn hộ, CT6A có 60 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn. Các căn hộ nằm tại tầng 2 và tầng 3 của các tòa nhà. 10 căn nhà thấp tầng cũng thuộc diện rà soát, trong đó 6 căn nằm chủ yếu tại khu vực quy hoạch trường mầm non và 4 căn nằm chủ yếu tại vị trí quy hoạch đường giao thông nội bộ.

Việc rà soát được thực hiện trong quá trình Hà Nội xử lý các tồn tại tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo hồ sơ, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2008 xác định dự án có 2 khối chung cư CT6A, CT6B, cao 31 tầng và 2 tầng hầm, với 231 căn hộ.

Tuy nhiên, hiện trạng dự án có 3 khối CT6A, CT6B, CT6C, cao 32 tầng và 1 tầng hầm, với 1.584 căn hộ. Số căn hộ thực tế tăng 1.353 căn so với quy hoạch.

Khu nhà thấp tầng cũng có sự thay đổi. Quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn 3 tầng, trong khi hiện trạng có 38 căn, quy mô 5 tầng. Một số hạng mục hạ tầng xã hội theo quy hoạch, trong đó có nhà trẻ, mẫu giáo, chưa được thực hiện.

Ngày 28.10.2026, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách và biện pháp khắc phục hậu quả đối với 12 dự án, công trình có vi phạm, trong đó có CT6 Kiến Hưng. Nghị quyết yêu cầu xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Đối với các trường hợp thuộc diện di dời tại CT6 Kiến Hưng, phương án đang được xây dựng theo hướng người dân có thể nhận bồi thường bằng tiền, nhận nhà ở tại vị trí khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội. Hình thức áp dụng đối với từng trường hợp sẽ được xác định trên cơ sở hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng và các quy định liên quan.

UBND phường Kiến Hưng đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu, người sử dụng và các quyền, lợi ích liên quan đến từng trường hợp. Vì vậy, chưa có phương án cụ thể về mức bồi thường, căn hộ được bố trí hoặc thời điểm di dời đối với từng hộ.

Theo kế hoạch xử lý, sau khi hoàn tất rà soát và xây dựng phương án, chính quyền sẽ công khai để người dân biết, tham gia ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

UBND phường Kiến Hưng đang tiếp tục rà soát hồ sơ, chủ sở hữu và hiện trạng sử dụng của từng trường hợp để hoàn thiện danh sách, phương án di dời theo quy định.

CT6 Kiến Hưng là một trong 12 dự án được Hà Nội đưa vào diện xử lý theo cơ chế đặc thù. Theo hồ sơ trình HĐND thành phố, tại 12 dự án này, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép là 6.759 căn, trong khi hiện trạng có 24.943 căn.

Thành phố yêu cầu xử lý phần vi phạm, khắc phục các tồn tại về quy hoạch, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.