Hà Nội dự kiến mức tiền ăn bán trú tối đa 50.000 đồng/ngày

Cô trò Trường Tiểu học Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) chào đón năm học mới 2026-2027.

UBND TP Hà Nội vừa hoàn tất khâu lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của Thủ đô.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh cấp bậc mầm non lên 22.000 đồng/học sinh/ngày (bữa sáng) và 40.000 đồng/học sinh/ngày (bữa trưa).

Với cấp Tiểu học, THCS, THPT, dự kiến mức trần đối với dịch vụ tiền ăn sáng là 25.000 đồng/học sinh/ngày; mức trần 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với tiền ăn trưa. Riêng đối với cấp tiểu học, các trường phải đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/ngày.

Theo dự thảo, Hà Nội đề xuất mức tiền ăn tối thiểu với học sinh Tiểu học là 40.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất bổ sung hai dịch vụ gồm: Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với cấp Tiểu học do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện với mức trần dự kiến là 15.000 đồng/học sinh/tiết;

Dịch vụ công nghệ, học tập số, gồm học liệu điện tử; sổ liên lạc điện tử; phần mềm quản lý, hỗ trợ học tập trực tuyến; phần mềm kiểm tra, đánh giá và các giải pháp công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động giáo dục theo nhu cầu với mức trần là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Việc cung cấp dịch vụ công nghệ, học tập số nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người học và hỗ trợ hoạt động quản lý, dạy học, kết nối thông tin giữa nhà trường và gia đình. Việc tổ chức cung cấp phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch; không làm phát sinh khoản thu bắt buộc đối với những dịch vụ người học không có nhu cầu sử dụng.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hòa Xá, xã Hòa Xá, Hà Nội năm 2026. Ảnh: Đình Tuệ.

Tại Nghị quyết số 60/2025 của HĐND TP Hà Nội, mức trần tiền ăn bán trú là 20.000 đồng với bữa sáng và 35.000 đồng bữa trưa áp dụng với tất cả cấp học. Việc điều chỉnh mức trần dịch vụ tiền ăn trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức, chế biến, bảo quản và cung cấp bữa ăn.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, từ thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục cho thấy phát sinh nhu cầu đối với một số dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh Tiểu học và các dịch vụ công nghệ, học tập số.

Việc bổ sung các dịch vụ này cần được thực hiện trên cơ sở xác định rõ phạm vi dịch vụ, bảo đảm không trùng lặp với nội dung, chương trình giáo dục bắt buộc do ngân sách Nhà nước bảo đảm và không làm phát sinh các khoản thu ngoài danh mục được cấp có thẩm quyền quy định.

Các danh mục và mức trần các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục còn lại vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết 60/2025 của HĐND TP Hà Nội để đảm bảo tính ổn định trong triển khai thực hiện.

Theo khoản 4, điều 3, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục bao gồm: Ăn uống, bán trú; đưa đón người học; y tế học đường; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp; thư viện; công nghệ, học tập số; hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống; trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ; phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác.