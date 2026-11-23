Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường ĐH02, thuộc xã Kiều Phú. Tuyến đường dài khoảng 2,1km, rộng 46m, quy mô 6 làn xe.

Hà Nội dự kiến xây dựng tuyến đường Ngọc Liệp rộng 46m, dài 2,1km. (Ảnh minh họa).

Theo tờ trình của Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến đường có điểm đầu giao với đường gom phía Nam Đại lộ Thăng Long, điểm cuối giao với đường ĐH02. Toàn tuyến đi qua khu vực đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Kiều Phú.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 27/6/2026. Đây là tuyến đường cấp đô thị, thuộc loại đường trục chính đô thị, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo phương án thiết kế, tuyến đường có mặt cắt ngang điển hình rộng 46m, gồm lòng đường xe chạy rộng 24m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 10m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 6m.

Riêng đoạn đầu tuyến được mở rộng cục bộ từ 46m lên 53,5m để bố trí nút giao trực thông với Đại lộ Thăng Long. Nút giao này được định hướng thiết kế khác mức, trong khi các nút giao còn lại với đường ngang được thiết kế giao bằng.

Phạm vi chỉ giới đường đỏ cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến hoặc triển khai dự án đầu tư các tuyến đường ngang.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm giải phóng mặt bằng; xây dựng nền, mặt đường; xử lý nền đất yếu (nếu có); xây dựng hè đường, trồng cây xanh, dải phân cách giữa; hệ thống thoát nước mưa, nước sinh hoạt; cống thoát nước ngang, hào và bó ống kỹ thuật, kè nền đường, hoàn trả mương. Dự án cũng đầu tư hệ thống an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và điện chiếu sáng.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng đánh giá phương án tuyến phù hợp với chủ trương đầu tư đã được UBND Thành phố phê duyệt và định hướng quy hoạch Thủ đô. Sở kiến nghị UBND Thành phố phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường tỷ lệ 1/500.

Sau khi được phê duyệt, UBND xã Kiều Phú sẽ công bố công khai hồ sơ quy hoạch, cập nhật phương án tuyến vào Quy hoạch chung xã đang triển khai và phối hợp quản lý đất đai, trật tự xây dựng hai bên tuyến.

Việc cắm mốc giới sẽ được thực hiện đồng thời với công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án, nhằm bảo đảm đồng bộ và tránh lãng phí.