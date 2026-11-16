Hà Nội dự kiến mở rộng vùng phát thải thấp tại 3 khu vực từ năm 2027

Theo phương án đề xuất, vùng phát thải thấp được mở rộng thêm tổng diện tích khoảng 5,7 km². (Ảnh minh họa)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ), đồng thời đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, giai đoạn 2 dự kiến được triển khai từ ngày 1/1 đến 31/12/2027 tại ba khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Theo phương án đề xuất, vùng phát thải thấp được chia thành ba khu vực. Trong đó, khu vực 1 là vùng lõi thí điểm, nằm bên trong đường bao phố đi bộ và chợ đêm Hoàn Kiếm, gồm 12 tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Khu vực này có diện tích khoảng 0,45 km², dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 là phần mở rộng vào khu phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Diện tích khu vực khoảng 1,65 km², dân số khoảng 90.000 người.

Khu vực 3 có diện tích khoảng 3,6 km², dân số gần 137.000 người, được giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Như vậy, tổng diện tích ba khu vực dự kiến triển khai đạt khoảng 5,7 km², với quy mô dân số khoảng 247.000 người.

Đáng chú ý, phương án mở rộng đi kèm các quy định kiểm soát phương tiện giao thông theo loại xe, mức phát thải và thời gian hoạt động.

Tại khu vực 1, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm xe máy, xe gắn máy và ô tô, sẽ bị cấm lưu thông từ 19h đến 24h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, trừ phương tiện ưu tiên và các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải, phương án đề xuất không cho phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Các đơn vị cung cấp nền tảng ứng dụng có trách nhiệm điều hướng phương tiện trên hệ thống quản lý.

Với xe máy cá nhân không kinh doanh trên nền tảng ứng dụng, thành phố khuyến khích hạn chế xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe vận tải hành khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 sẽ không được lưu thông. Tại khu vực 1 và 2, các phương tiện đủ điều kiện chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh và ô tô từ 16 chỗ trở xuống cũng phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4. Đối với xe tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn, phương án yêu cầu đáp ứng mức khí thải 4 và chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Riêng xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 đến 3,5 tấn bị cấm lưu thông hoàn toàn trong phạm vi vùng phát thải thấp.

Bên cạnh việc mở rộng thí điểm tại Hoàn Kiếm và Cửa Nam, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất UBND thành phố cho phép các phường khác, ngoại trừ hai phường nêu trên, chủ động rà soát và xây dựng mô hình thí điểm vùng phát thải thấp phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn. Trong đó, phường Cầu Giấy đã đề xuất mô hình vùng phát thải thấp theo khu vực trọng điểm.

Việc triển khai các mô hình phải bám sát Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/6/2026.

Thông qua việc mở rộng phạm vi kiểm soát phương tiện, Hà Nội hướng tới giảm phát thải từ hoạt động giao thông, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai cũng phụ thuộc vào việc hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng, tổ chức giao thông và tạo điều kiện để người dân chuyển đổi phương tiện phù hợp.