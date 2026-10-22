Hà Nội dự kiến mở rộng địa giới thêm hơn 4.000 ha

Từ ngày 22 đến 25/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào phương án chuyển 4.006,38 ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Diện tích dự kiến điều chỉnh thuộc địa bàn các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ; được bổ sung vào địa giới hành chính hai xã Ba Vì và Yên Xuân của thành phố Hà Nội.

Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về thành phố Hà Nội.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Hà Nội dự kiến tăng từ 335.984 ha lên khoảng 339.990 ha, tương đương 3.399,90 km².

Theo đề án, việc điều chỉnh diện tích không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời không thay đổi tên gọi và trung tâm hành chính của các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc Hà Nội và các xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Lý giải sự cần thiết của việc điều chỉnh địa giới, đề án cho biết, ngày 11/6, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hơn 2.500 ha diện tích thuộc Vườn quốc gia vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Vì vậy, việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm có liên quan trực tiếp. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng và an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Về tác động của việc điều chỉnh địa giới, đề án xác định phạm vi quản lý đất đai, dân cư, dự án, tài sản, nguồn thu và dịch vụ công của các đơn vị hành chính liên quan sẽ thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác lập tiếp tục được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Đối với hồ sơ hành chính đang giải quyết, các cơ quan có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền kế thừa. Người dân không phải nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa giới hành chính.

Đề án cũng yêu cầu duy trì liên tục việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội và các dịch vụ công trong thời gian chuyển tiếp, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh địa giới hành chính không đồng nghĩa với thu hồi đất, di dời dân cư hoặc bố trí tái định cư; cũng không thay thế thủ tục phê duyệt dự án đầu tư. Trường hợp phát sinh việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo từng dự án cụ thể, các nội dung này phải được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục pháp luật liên quan.

Để bảo đảm quá trình chuyển giao, Hà Nội và Phú Thọ sẽ kiểm kê, đối chiếu và bàn giao hồ sơ về địa giới, đất đai, rừng, dân cư, công trình, dự án, tài sản, dữ liệu cùng các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Hai địa phương đồng thời xác định cơ quan tiếp nhận, thời điểm bàn giao và trách nhiệm giải quyết những công việc đang thực hiện, bảo đảm hoạt động quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công được duy trì liên tục.