Hà Nội dự kiến mở rộng địa giới hơn 4.000ha

Từ ngày 22 đến 25/10, Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch được lấy ý kiến người dân, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.006ha gồm hơn 2.529ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm gồm 664ha của xã Thịnh Minh, 481ha của xã Lương Sơn, 332ha của phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.

Chủ trương này đặt ra yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ, đồng thời tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Thực hiện kế hoạch, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Từ ngày 22 đến hết ngày 25/10, các tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai ô "đồng ý" hoặc "không đồng ý", ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ, bảo đảm chính xác, khách quan, không ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện hộ gia đình.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến đủ điều kiện theo quy định pháp luật, các địa phương tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ phiếu lấy ý kiến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì, Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội).

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, góp phần bảo đảm quyền tham gia của người dân, tạo cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Theo Đề án, việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tên gọi và trung tâm hành chính của các xã, phường liên quan.

Ngày 11/6 vừa qua, Vườn quốc gia Ba Vì được chuyển giao về Hà Nội, song hơn 2.500ha diện tích vườn vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, việc điều chỉnh nhằm thống nhất quản lý nhà nước đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng và an ninh, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của hai địa phương và người dân.

Sau điều chỉnh, phạm vi quản lý đất đai, dân cư, dự án, tài sản, nguồn thu và dịch vụ công của các đơn vị liên quan sẽ thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, giấy tờ đã cấp, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng và các quyền lợi hợp pháp tiếp tục được bảo đảm.

Hồ sơ hành chính đang giải quyết sẽ được bàn giao cho cơ quan kế thừa, người dân không phải nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa giới. Các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, bảo hiểm và an sinh xã hội phải được duy trì liên tục.

"Điều chỉnh địa giới hành chính không đồng nghĩa với việc thu hồi đất, di dời dân cư hoặc bố trí tái định cư; không thay thế thủ tục phê duyệt dự án đầu tư", đề án nêu và cho hay trường hợp phát sinh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo dự án cụ thể thì phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục pháp luật có liên quan.

Hà Nội và Phú Thọ sẽ phối hợp kiểm kê, đối chiếu, bàn giao hồ sơ địa giới, đất đai, rừng, dân cư, công trình, dự án, tài sản và dữ liệu; đồng thời xác định rõ cơ quan tiếp nhận, thời điểm bàn giao và trách nhiệm xử lý các công việc đang thực hiện.