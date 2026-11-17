Hà Nội dự kiến mở mới 2 tuyến mini buýt phục vụ theo lộ trình Đề án Vùng phát thải thấp. Ảnh minh họa: TTXVN

Trước mắt đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt, sử dụng xe buýt điện nhỏ gồm: Hào Nam - Khu liên cơ - Bờ Hồ - Hào Nam với lộ trình từ Vành đai 1 trở vào; Hào Nam - đường Vành đai 2,5 - Hào Nam với lộ trình kết nối từ Vành đai 2,5 trở vào sau khi thông tuyến.

Về hình thức triển khai sẽ đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 2 tuyến buýt mở mới theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Về tiến độ triển khai sẽ mở mới tuyến buýt Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam trong quý I/2027 (thực hiện thủ tục đấu thầu trong quý IV/2026 và quý I/2027). Mở mới tuyến buýt Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam trong quý III/2027 (thực hiện thủ tục đấu thầu trong quý II/2027).

Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, lộ trình 2 tuyến buýt dự kiến mở mới được thiết kế đi qua các điểm thu hút lớn (khu cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, các cụm dân cư), kết nối với các nhà ga của 2 tuyến đường sắt đô thị (ga Cát Linh, ga Cầu Giấy), các điểm trung chuyển xe buýt (Long Biên, Cầu Giấy), đảm bảo phù hợp với nguyên tắc mở mới các tuyến buýt. Phương tiện sử dụng trên các tuyến buýt mở mới là xe buýt điện nhỏ, đảm bảo phù hợp với lộ trình chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh và hạ tầng giao thông trên các đoạn tuyến đi qua.

Bên cạnh đó, về nguồn kinh phí, dịch vụ trên các tuyến buýt được đề xuất đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại đặc thù của từng tuyến đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trợ giá. Do đây là các tuyến buýt mở mới, kinh phí trợ giá các tuyến sẽ được tổng hợp chung vào nguồn kinh phí dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hàng năm được UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện.

Cũng theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, sau khi mở mới 2 tuyến buýt, số lượng tuyến buýt trợ giá tăng từ 129 tuyến lên 131 tuyến, tổng năng lực cung ứng của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng 1,3% (từ 2.401.819 hành khách/ngày lên 2.432.599 hành khách/ngày); trong đó, khu vực Vành đai I tăng từ 45 tuyến (nhánh tuyến) lên 47 tuyến (nhánh tuyến); mật độ mạng lưới tuyến (km tuyến/km²) trong khu vực Vành đai I tăng từ 2,69 km/km² lên 2,93 km/km².

Năng lực cung ứng trong vành đai I tăng từ 915.038 hành khách/ngày lên 945.818 hành khách/ngày (tăng 3%); tiếp cận đến các khu vực hiện nay chưa có buýt như: Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh, Thể Giao, Vành đai 2,5 đoạn từ Lê Văn Lương qua khu vực Thanh Xuân, giúp giảm khoảng cách tiếp cận xe buýt bình quân của các khu vực này từ 700 m xuống 400 m, tăng khả năng tiếp cận và sử dụng xe buýt của người dân trở nên thuận tiện hơn.

Đồng thời, 2 tuyến buýt dự kiến mở mới kết nối trực tiếp khu vực từ ga Cát Linh, ga Cầu Giấy, ga Thượng Đình tới các khu vực phố cổ, điểm trung chuyển xe buýt (Cầu Giấy, Long Biên), các khu vực cơ quan hành chính (Khu liên cơ Vân Hồ, khu vực hành chính Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội…) tăng khả năng kết nối và tính đa dạng của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, việc mở rộng vùng phục vụ tiếp cận khu vực vành đai 2,5 sau khi hoàn thiện và thông tuyến đảm bảo phục vụ nhu cầu phục vụ của hành khách một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tổng sản lượng hành khách dự kiến vận chuyển bình quân/năm đạt khoảng 2,27 triệu lượt hành khách; sản lượng hành khách dự kiến vận chuyển trong năm 2027 (theo tiến độ mở mới đề xuất) khoảng 1,53 triệu lượt hành khách.